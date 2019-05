Temnopolte junakinje ne bo na bankovcu, ki ga še vedno krasi lastnik sužnjev

Predsednik ZDA Donald Trump bi znano temnopolto borko proti suženjstvu, namesto na bankovcu za 20 dolarjev, raje upodobil na kakšnem manjšem, recimo bankovcu za 2 dolarja. Tako na bankovcu za 20 dolarjev ostaja upodobljen lastnik sužnjev.

Bankovec za 20 ameriških dolarjev. Neuresničena želja (zgoraj) in realnost (spodaj) ...

ZDA prihodnje leto ne bodo izdale novega bankovca za 20 dolarjev s podobo temnopolte borke proti suženjstvu Harriet Tubman, je v odgovoru na vprašanje kongresnikov povedal finančni minister ZDA Steven Mnuchin. Ameriški predsednik Donald Trump je leta 2016 ostro kritiziral načrtovano izdajo bankovca. Mnuchin se po poročanju STA ni izjasnil, ali podpira spremembo obraza na bankovcu, je pa pojasnil, da predvidene zamenjave prihodnje leto ob 100. obletnici 19. amandmaja k ameriški ustavi, s katerim so ženske dobile volilno pravico, ne bo, ker bodo najprej izdali nove 10-dolarske in 50-dolarske bankovce. Novega bankovca za 20 dolarjev ne bo v obtoku pred letom 2028.

Do takrat bo na tem bankovcu ostal upodobljen nekdanji predsednik ZDA Andrew Jackson. Trump je po poročanju New York Timesa leta 2016 kot kandidat za predsednika kritiziral administracijo svojega predhodnika Baracka Obame, ki je predlagala upodobitev Harriet Tubman na novem bankovcu za 20 dolarjev. Po njegovih besedah bi temnopolto borko proti suženjstvu lahko upodobili na bankovcu nižje vrednosti, recimo za 2 dolarja. Jackson je po njegovih besedah pomembna zgodovinska osebnost in zanj bi bilo zelo surovo nekoga takšnega kar umakniti z bankovca. Za Trumpa je Jackson narodni junak, ki ga spominja na ... Donalda Trumpa.

Tako bo na bankovcu za 20 dolarjev, namesto borke proti suženjstvu, ostal upodobljen lastnik sužnjev. Ta je med drugim kriv tudi za smrt več tisoč domorodnih ameriških Indijancev, saj so jih z njegovim ukazom nasilno selili z vzhoda na divji zahod ZDA, kar spada v definicijo etničnega čiščenja.

Harriet Tubman se je osvobodila suženjstva leta 1849, ko je bila stara 27 let. Suženjstva je po poročanju Independenta rešila še vsaj 70 ljudi. Borila se je tudi za volilno pravico za ženske.

