Carles Puigdemont: Moč mi daje zavedanje, da se bojujem za svobodo

Posebej za edicijo MLADINA INTERVJU 2019 smo se pogovarjali z odstavljenim katalonskim predsednikom Carlesom Puigdemontom

Carles Puigdemont, nekdanji katalonski predsednik

Puigdemont nam je v pogovoru za MLADINA INTERVJU 2019 predstavil svoje videnje procesa osamosvajanja Katalonije, podrobneje pojasnil, zakaj je odnos do Španije (in Evrope) do Kataloncev takšen, kakršen je in se kritično opredelil tudi do nekaterih svojih odločitev v osamosvajanju Katalonije. "Moja napaka je bila, da sem po referendumu leta 2017 verjel Španiji, da je pripravljena na dialog, in se na tej podlagi odločil 'zamrzniti' neodvisnost Katalonije," je dejal v intervjuju. "Lagali so."

"Hočem ostati takšen, kakršen sem bil, tudi zato, da bi ohranil v sebi zavedanje, da politika ni tako pomembna, kot so pomembna človeška življenja."

Orisal nam je tudi svojo zanimivo življenjsko pot. V primerjavi s poprejšnjimi predsedniki Katalonije, ki so bili vsi že po rojstvu del barcelonske elite, Puigdemont namreč prihaja iz manjše vasice v bližini Girone. Odraščal je v skromni, a narodnostno zelo zavedni družini. Od tu verjetno njegova prizadevanja za resnično demokratizacijo katalonske in evropske družbe. "Še danes se počutim tako, kot sem se takrat, ko sem kot mlad fant odraščal na podeželju. Hočem ostati takšen, kakršen sem bil, tudi zato, da bi ohranil v sebi zavedanje, da politika ni tako pomembna, kot so pomembna človeška življenja," je povedal v intervjuju.

Puigdemont je konec maja na listi zavezništva JutsxCat/LLiures per Evropa (Združeni za Katalonijo/Svoboda za Evropo) uspešno kandidiral za evropskega poslanca, vendar se španske oblasti izogibajo potrditvi njegovega mandata. Že poldrugo leto živi v izgnanstvu. Obeti za njegovo skorajšnjo vrnitev v domovino so še vedno pičli: "Vsak dan, ko se zbudim, si rečem, da je to zadnji del mojega izgnanstva, čeprav vem, da moje upanje ni stvarno. Moč mi daje zavedanje, da se bojujem za svobodo."

