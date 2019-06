Poletno branje: 16 novih poglobljenih Mladininih intervjujev

Izšla je nova posebna številka Mladina INTERVJU 2019

Danes je (poleg redne edicije tedenske Mladine) izšla tudi nova vsakoletna številka Mladina INTERVJU 2019, ki ponuja 16 novih poglobljenih intervjujev. Letošnje osebnosti, ki so se za edicijo INTERVJU pogovarjale z našimi novinarji, so filozof Slavoj Žižek, človekoljubni aktivist Tomo Križnar, zgodovinar Božidar Jezernik, rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, hrvaški zgodovinar Ivo Goldstein, hrvaški pisatelj Slobodan Šnajder, psihiatrinja Maja Rus Makovec, geriater Gregor Veninšek, ruska pisateljica Tatjana Tolstojeva, gledališki režiser Janez Pipan, direktorica Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova Zdenka Badovinac, pesnica in pisateljica Katja Perat, igralec Janez Škof, upokojena knjižna urednica Živa Vidmar in igralka Sara Dirnbek.

Posebno številko MLADINA INTERVJU 2019 že lahko kupite pri vašem najbližjem prodajalcu ali jo naročite prek naše spletne trgovine. Vabljeni k branju!