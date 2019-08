Slovenija naj bi imela po novem 11 pokrajin. Kaj je narobe s tem predlogom?

Teritorialno volonterstvo

Predlagano razkosanje Slovenije na enajst pokrajin z mestnimi občinami kot središči. Razdelitev je marsikje sporna: zakaj je recimo Ljubljana odrezana od svojih primestnih občin, in kako to, da zasavske občine spadajo pod Celje. Bistveno očitek predlogu je v (pre)velikem številu pokrajin.

© Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin

Takoj ko se je novica o predlogu za ustanovitev 11 pokrajin, ki so ga v imenu državnega sveta in še nekaterih organizacij in združenj pripravili pod patronatom profesorja z mariborske pravne fakultete dr. Boštjana Brezovnika, razširila po medijih in družabnih omrežjih, se je Slovenija začela tresti od ogorčenja. »Ne bomo dopustili razkosanja Štajerske,« so pisali v Večeru. »Celje nima prave identitete,« so trdili drugi. »Ptuj ima samo kurente, ne more pa biti sedež pokrajine«, »Velenje ne sme spadati pod Mozirje, naj bo raje s Koroško«. Tega je bilo res veliko. »Ljubljana si ne dovoli vzeti zalednih občin, želijo ji porezati korenine«, »Dolenjska je prevelika«, »Ljubljana je že zdaj privilegirana, ponujena decentralizacija Slovenije pa jo znova preferira«. Poslanec Levice in Mariborčan Franc Trček, ki ni ravno podpornik cerkve, je zatrdil, da je predlog strokovne komisije neumnost in da bi se morali zgledovati pri katoliški cerkvi in njenih škofijah.