Kaj storiti z letalsko vozovnico Adrie Airways?

Adria Airways danes in jutri začasno prekinja z izvajanjem vseh svojih letov

Adriino letalo

© Boban Plavevski

"Odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij je posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije," so sporočili iz Adrie Airways. Njena letala namreč danes in jutri ne bodo vzletela, izjema sta zgolj dva leta v Frankfurt. Če imate kupljeno letalsko vozovnico Adrie Airways za kasnejše dni, informacij, kako bo s prihodnjimi leti, zaenkrat še ni. V informacijskem središču brniškega letališča pojasnjujejo, da navodil, kaj svetovati potnikom, še niso prejeli, zato kupci Adriinih letalskih vozovnic zaenkrat nimajo druge možnosti kot da počakajo na nadaljne informacije.

Nekdaj državna letalska družba Adria Airways namreč intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. "Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna," poudarjajo v Adrii, ki tistim, ki potujejo danes in jutri, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in v kolikor je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice. Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje.

Tisti, ki potujete danes in jutri, še pred prihodom na letališče preverite, kdo operativno izvaja vaš let in v kolikor je to družba Adria Airways, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste kupili letalske vozovnice.

Nekateri potniki, ki bi morali odpotovati z odpovedanimi leti Adrie Airways, so danes zjutraj sicer vseeno prišli na ljubljansko letališče. Osebje Fraporta Slovenije, ki upravlja z letališčem, jim je pomagalo z informacijami. Zjutraj je upravljavec letališča na svoje stroške za potnike organiziral tudi prevoz z letališča.

V Fraportu Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, obžalujejo nastalo situacijo z Adrio Airways, saj slednja ne bo letala na nobeno od destinacij, ki jih ponuja z Brnika. To so Amsterdam, Bruselj, Dunaj, Frankfurt, Koebenhavn, Manchester, München, Pariz, Podgorica, Praga, Priština, Sarajevo, Skopje, Sofija, Tirana in Zürich.

"Naša prva skrb v teh dneh je namenjena potnikom in izvajanju varnih in rednih letalskih operacij," so poudarili v Fraportu Slovenija, kjer potnikom svetujejo, naj sledijo navodilom letalskega prevoznika. Tudi danes na letališču delujeta okrepljen klicni center (Telefon: +386 4 20 61 981) in okrepljena služba potniških storitev prevoznikov.

Današnje odpovedi letov Adrie Airways

© Fraport Slovenija

Dokler ne bodo imeli jasnih informacij, kaj bo z Adrio, ki je začasno prekinila letenje, a še naprej išče rešitve, v Fraportu Slovenija ne bodo odgovarjali na konkretna vprašanja o morebitnem prometu na letališču brez Adrie Airways. Kot poudarjajo, pa letalski prevozi obstajajo predvsem zaradi potreb trga oziroma povpraševanja po potovanjih z letali, kar govori v prid nadomestitve tistih povezav, ki so tržno zanimive in potencialno dobičkonosne.

Adria prepelje kar polovico potnikov na ljubljanskem letališču, s katerega trenutno redno leti še deset drugih prevoznikov, ki svoje lete še naprej opravljajo skladno z voznim redom. To so Aeroflot, Air France, Air Serbia, Easyjet, Finnair, LOT Polish Airlines, Montenegro Airlines, Transavia, Turkish Airlines in Wizz Air.

Air Serbia v poletnem voznem redu, ki velja do 25. oktobra, leti v Beograd in Niš, Air France v Pariz, Aeroflot v Moskvo, Montenegro Airlines v Podgorico, Easyjet v London in Berlin, Lot v Varšavo, Turkish Airlines v Istanbul, Wizzair v Bruselj in London, Finnair v Helsinke ter Transavia v Amsterdam. British Airways je letos poleti Brnik povezoval z londonskim letališčem Heathrow, obstaja pa možnost, da bo uvedel polete tudi v preostalih delih leta. Vozni red za zimsko sezono je sicer še v pripravi.

Mednarodni vlaki so od takrat, ko je Adria začela odpovedovati več letalskih povezav, bolj polni, Slovenske železnice pa imajo v mednarodnem prometu letos za 16 odstotkov več potnikov kot v istem obdobju lani.

Močno rast povpraševanja po navedbah Financ beležita tudi prevoznika Goopti in Nomago. Pri Gooptiju je rast povpraševanja največja po prevozih v Benetke in Trbiž. Ocenjujejo, da v zadnjih dneh dobivajo približno sto dodatnih potnikov dnevno, ki bi sicer potovali z Adrio. Pripravljeni so tudi na "kratkoročne urgentne situacije". Pri Nomagu pa so od začetka septembra do začetka tega tedna do dunajskega in beneških letališč že prepeljali več potnikov kot v celotnem avgustu.

Slovenske železnice imajo v mednarodnem prometu letos za 16 odstotkov več potnikov kot v istem obdobju lani. Močno rast povpraševanja beležita tudi prevoznika Goopti in Nomago.

Agencija za nadzor civilnega letalstva, ki budno spremlja dogajanje v Adrii Airways, bo vsa znana dejstva vključila v presojo in odločitev glede Adrijine operativne licence. Agencija bo o tem govorila z odgovornimi v Adrii na sestanku, ki naj bi bil po nekaterih informacijah jutri, ko naj bi več razkrila tudi javnosti.

Če bo Adria Airways pristala v stečaju, bo agencija licenco preklicala, delovanje prevoznika pa sicer lahko ustavijo tudi upniki in dobavitelji ali lastniki letal.

Država, ki je pred leti prodala prevoznika, se medtem že pripravlja na stečaj podjetja. Na ministrstvu za infrastrukturo so prejšnji teden pojasnili, da vzvodov za pomoč Adrii nimajo, so pa odgovorni, da zagotovijo povezljivost Slovenije z zunanjim svetom tudi prek letalskih povezav.