Glosa: Rekonstrukcija Šarčeve ljubezenske afere

Jo je Šarec rešil ali jo je nevede poslal v žrelo bivših pogorelih lokalnih politikov SDS, ki so jih vlade v preteklih letih podtaknile v obveščevalno službo?

Don Corleone v oddaji Hri-Bar

© Facebook / osebni arhiv Nanija Poljanca / Zaklop

Dan se je že prevešal v noč, na Kolodvorski je napetost pred snemanjem nove oddaje Hri-Bar naraščala, mafijski šef Don Corleone je bil na svojem položaju, v studio so vstopile nalašč za ta trenutek izbrane lepotice v večerni toaleti. Med njimi je počasi proti baru hodila tudi N.H. Njena svetla pričeska je valovala v enakomernem gibanju in jasno je, da nog ni skrivala.

Levo od scenarista, režiserja, idejnega vodje Bojana Krajnca je stal Marjan Šarec, v Hri-Baru plačani imitator Janeza Janše, Janeza Drnovška, Karla Erjavca, ena od zvezd večera. In tako jo je videl in ona je videla njega. Tako se je Marjan Šarec zavedal eksistence N.H., tedaj le še ene od hostes v šovu, ki pa bo kmalu prišla do ideje: zakaj ne bi Krajncu jaz ponujala hostes? Statistov? In zakaj ne bi jaz tu in tam pomagala Serpentinšku kot statistka pri kakšnem skeču na ruralnih področjih?

Ja, današnji premier in famozna N.H. sta se poznala in ko je Hri-Bar propadel je tudi N.H. biznis s statisti šel po gobe in ja, začela je opravljati tajniško delo na Šarčevi ex-srednji šoli in potem še tajniško delo na občini Škofljica. Iskala je srečo, na občini pa je našla svojo kalvarijo. Jordana. Ivana Jordana. Težko je videti v srce moškega, še posebej v Jordanovo srce . Zato ni dvoma, da je N.H. čim prej želela stran. Pa magari na Sovo. Jo je Šarec rešil?

Jo je nevede poslal v žrelo bivših pogorelih lokalnih politikov SDS, ki so jih vlade v preteklih letih podtaknile v obveščevalno službo? In ki imajo očitno s članom parlamentarne skupine za nadzor obveščevalnih služb Žanom Mahničem (tudi SDS) tajno zvezo? Ker Mahnič ve, kaj je to ljubezen, saj je tudi on pomešal službo s srcem in se zaljubil v referentko poslanske skupine SDS. Ampak resno vprašanje je drugačno: Kdo si je tukaj privoščil »grobo zloraba oblasti v zasebne namene ter povzročanje škode instituciji, zadolženi za nacionalno varnost«?

To je seveda glosa. Dejstva lahko najdete v zadnji Mladini (SDS v lovu na ljubice). >>