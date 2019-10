Norman Ohler: ZDA so se naučile veliko od tretjega rajha

"Žal je pač dejstvo, da so se ZDA naučile veliko od tretjega rajha, seveda ne v pozitivnem smislu. Lahko bi dejali, da so ZDA v smislu uporabe drog z več vidikov današnji četrti rajh." (Avtor knjige Popolna omama: Droge v tretjem rajhu Norman Ohler v intervjuju za MMC o zgodovini vloge mamil v času nacizma in danes)