Letos kar dve dobitnici nagrade booker, kljub temu, da tega pravila ne dovoljujejo

Margaret Atwood, ki je že drugič prejela nagrado booker, je pri 79 letih postala najstarejša prejemnica nagrade, Bernardine Evaristo pa prva temnopolta ženska nagrajenka v zgodovini nagrade

Margaret Atwood med predstavitvijo nove knjige Testamenti v Londonu 10. septembra

© Profimedia

V Londonu so včeraj zvečer britansko literarno nagrado booker, podelili kar dvema avtoricama: Margaret Atwood za roman The Testaments in Bernardine Evaristo za pripoved z naslovom Girl, Woman, Other. Čeprav pravila podeljevanja nagrade ne dovoljujejo delitve, so se člani komisije po peturni razpravi odločili, da si bosta 50.000 britanskih funtov in častni naziv razdelili dve zmagovalki.

BA26hZHnz4c

Margaret Atwood, dobitnica bookerja leta 2000 za roman Slepi morilec, se je v tokratni izbor uvrstila z romanom The Testaments. Gre za nadaljevanje odmevne Dekline zgodbe in se začenja 15 let po zaključku prvotnega romana. Roman je postavljen v alternativno državo Gilead, kjer ženske nimajo skoraj nobenih pravic.

Več o tem si lahko preberete v članku Marcela Štefančiča jr.

S pripovedjo o življenju večinoma temnopoltih britanskih žensk je žirijo prepričala še britansko-nigerijska avtorica Bernardine Evaristo z romanom Girl, Woman, Other, v katerem se prepletajo življenja dvanajstih žensk, starih med 19 in 93 let.