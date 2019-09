Zaprite oči in mislite na Slovenijo!

Zakaj vsi še vedno tako uživajo v mučenju, podrejanju in poniževanju žensk

Margaret Atwood med predstavitvijo nove knjige Testamenti v Londonu 10. septembra

© Profimedia

Ameriška trgovska veriga Costco je nedavno z vsem vikom in krikom odprla svoj prvi hipermarket na Kitajskem – v Šanghaju. Toda prišlo je toliko ljudi, da so ga skoraj podrli. Preplavili so ga in zgazili – kot stampedo, kot cunami, kot potres. Naval je bil brezmejen. Niti policija – kitajska, idealna za obvladovanje takšnih ekscesnih, »izgredniških« množic! – ni mogla krotiti prometa. Množice, ki so se valile v Costco, so ustavile tudi promet v širši okolici. Kupci so samo na parkiranje čakali tri ure. Otroci niso mogli iz bližnjih šol.