Zaradi incidenta prekinili študentske volitve

Med volivci, ki so prišli glasovat na volišče, je bila tudi študentka, ki je na glasovnice v volilni skrinjici zlila črnilo v znak protesta proti domnevno spornemu ravnanju posameznikov, ki že vrsto let obvladujejo študentske institucije

Eden od številnih (neuspešnih) protestov in zahtev po bolj transparentnem delovanju študentskih organizacij pred nekaj leti

© Borut Krajnc

Današnje redne volitve članov študentskega zbora Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) so po incidentu na volišču prekinili, je za STA potrdila predstavnica ŠOUP za odnose z javnostmi Eleonora Jenko. Tako volilna kot študentska pritožbena komisija se bosta še danes sestali in odločali o nadaljnjih korakih.

Med volivci, ki so prišli glasovat na volišče v Študentskem centru Univerze na Primorskem v Čevljarski ulici v središču Kopra, je bila tudi študentka, ki je na glasovnice v volilni skrinjici zlila črnilo v znak protesta proti domnevno spornemu ravnanju posameznikov, ki že vrsto let obvladujejo študentske institucije, pa na svoji spletni strani poročajo Primorske novice.

Skupina študentov je odnesla tudi del volilnega imenika. Študentski center Univerze na Primorskem so varovali varnostniki, tja je po klicu iz ŠOUP prihitelo še šest policistov, še navaja časnik na svojem portalu.

Kot so naknadno sporočili iz ŠOUP, se je med volivci, ki so se udeležili volitev, pojavila tudi skupina posameznikov, ki so napadli volilno komisijo, uničili volilne imenike ter volilno skrinjico polili s črnilom.

Po mnenju predsednika ŠOUP Jureta Ciglarja gre za nedopusten incident: "Zgodil se je zrežiran, agresiven napad, ki je vse prisotne popolnoma šokiral."

Po trditvah ŠOUP so dogodek načrtovali tudi posamezniki, ki niso študenti. "Gre za nameren napad na volitve brez kakršnekoli osnove. Na študentski organizaciji smo vsem medijem zelo jasno odgovorili na vsa postavljena vprašanja in večkrat smo pojasnili, da so volitve transparentne ter legitimne," so še povzeli besede Ciglarja, ki je napovedal tudi vložitev kazenskih ovadb in odškodninskih zahtevkov zoper vsem, ki so sodelovali pri načrtovani prekinitvi volitev.

Volitve bi morale potekati danes do 16. ure. Za mesto v 12-članskem študentskem zboru z dvoletnim mandatom se poteguje skupno 13 kandidatov na šestih voliščih oz. fakultetah.

V preteklih tednih je sicer zaokrožilo javno pismo nepodpisanih predstavnikov Študentske Lupe premierju Marjanu Šarcu, v katerem opozarjajo na domnevne nepravilnosti na preteklih volitvah v študentski zbor ter izražajo strah, da bi se podobno zgodilo na tokratnih volitvah.

Tako so med drugim očitali "prikrito objavo" razpisa volitev, oteževanje pridobivanja dokumentacije, potrebne za vložitev kandidatur, ter iskanje "napak", s katerimi je mogoče kandidature zavrniti kot nepopolne. Na ta način naj bi se izognili neželenim kandidaturam in v študentskem zboru zagotavljali večino, "ki brez vprašanj sledi narekom oseb, ki ŠOUP v resnici vodijo", kar naj bi še vedno iz ozadja počel nekdanji direktor ŠOUP Sebastjan Kokl.

Na ŠOUP so očitke zavrnili kot neresnične in zavajajoče. Kot so pojasnili za STA, so volitve v študentski zbor demokratične in vodene po postopkih, ki so predvideni v posebnem odloka o volitvah v študentski zbor ŠOUP. Tako so bile razpisane 30. septembra oz. v roku, ki ga določa omenjeni odlok, da morajo biti razpisane najkasneje en mesec pred iztekom mandata aktualnega študentskega zbora.

Razpis in odlok, v katerem so zapisane vse podrobnosti o volilnih postopkih, so objavili na prvi strani spletne strani študentske organizacije ter na oglasnih deskah in informativnih točkah ŠOUP.

Če bi obstajal utemeljen sum za kakršnekoli nepravilnosti v volilnih postopkih, bi bilo kršitve potrebno prijaviti ustreznim organom, t.j. volilni in pritožbeni komisiji, ki lahko s svojimi pristojnostmi ukrepata, so še poudarili v ŠOUP. Dodali so: "Anonimke predsedniku vlade najbrž niso v nobenem zakonu o volitvah opredeljene kot ustrezen način izvedbe pritožbenega postopka."