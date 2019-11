Se čas aktivnosti »štajerskih vard« bliža koncu?

Svet za nacionalno varnost želi spremembo zakonodaje za možnost ukrepanja proti "vardam"

Ni res, da je Šiškova varda zgolj rekreativna druščina. Na fotografiji, ki je bila obljavljena na Facebooku, urjenje na taboru. V zadnjih dneh pa so v hrvaških medijih zaokrožile tudi fotografije in posnetki z akcij na slovensko-hrvaški meji.

Svet za nacionalno varnost je na včerajšnji redni seji med drugim naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali tudi ob aktivnostih samooklicanih vaških straž in skupin, kot je denimo Štajerska varda.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Svet za nacionalno varnost sprejel tudi nov poslovnik in predlagal vladi v sprejem Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma.

"Aktivnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj."

V minulih dneh so mediji spet poročali o aktivnostih in "patruljiranju" pripadnikov Štajerske varde ob meji. Odzvala se je tudi policija in zapisala, da nasprotuje ustanavljanju samooklicanih skupin in t. i. vaških straž ter njihovim aktivnostim ob državni meji, "ker aktivnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj".

Zato policija skladno z zakonom in pooblastili, z namenom pravočasnega preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov, izvaja zakonsko opredeljene aktivnosti oziroma uradne postopke na območjih, kjer se nahajajo pripadniki omenjenih skupin, so zapisali in dodali, da pri varovanju državne meje veliko pozornosti namenjajo varnosti ljudi, ki živijo ob meji in vzpostavljanju partnerskega sodelovanja z občani v lokalni skupnosti.

