Lastnik »izvidniškega letala« Štajerske varde povezan s podjetnikom Lorisom Požarjem

Štajerska varda je paravojaška organizacija in ne more imeti vojaškega letalstva

Andrej Šiško z letalom

© YouTube / Štajerska varda

Septembra so na 24ur.com poročali, da ima Štajerska varda »vojaško letalstvo« in da je opravila izvidniški let na slovenski južni meji. Štajerska varda je paravojaška organizacija in ne more imeti vojaškega letalstva, pravi Slovenska vojska. In ga tudi nima.

Letalo, s katerim je Štajerska varda 10. septembra opravila »izvidniški polet« na slovenski južni meji, je v lasti češkega podjetja Oktigent. Njegov direktor in lastnik je poslovno povezan s podjetnikom Lorisom Požarjem, katerega podjetji imata dve koncesiji za prirejanje iger na srečo, prek enega od njiju pa je tudi pomemben lastnik državnega Casinoja Bled.

Poveljnik Štajerske varde Andrej Šiško je dejal, da so mu »fantje rekli«, da je polet plačan, sponzorsko.

Poveljnik Štajerske varde Andrej Šiško je za Oštro.si dejal, da so mu »fantje rekli«, da je polet plačan, sponzorsko. Na agenciji za civilno letalstvo pa so pojasnili, da Oktigentovo letalo nima licence za komercialni prevoz potnikov.

