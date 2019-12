Hipokrizija v Sloveniji

Smo država, ki (včasih) razume celo brezdomce, za pravice tujcev pa nam je vseeno

Obvestilo o tem, da se časopisa Kralji ulice ne sme prodajati pred poslovalnicami Hoferja. Podjetje je po pritisku javnosti prepoved umaknilo.

Minuli petek se je v nekaj urah po Twitterju, Facebooku in drugih omrežjih razširila novica, da je trgovsko podjetje Hofer pred svojimi trgovinami prepovedalo prodajanje časopisa Kralji ulice. Zakaj so se tako odločili, ni najbolj jasno. Objavljena je bila le fotografija obvestila o prepovedi. Dobri ljudje interneta so bili zgroženi, pojavljale so se zahteve po bojkotu, spraševali so se, kako lahko trgovci preganjajo brezdomce in podobno. Podoba slikanega obvestila je postala viralna.