»Utopil jih je, pa bog pomagaj«

Občinska svetnica SDS predlaga pobijanje mačjih mladičev

Svetnica stranke SDS v občini Železniki Branka Krek Petrina

© Gorenjski glas

Branka Krek Petrina je zdravnica otorinolaringologinja. V prostem času se rada ukvarja s politiko. To je dobro, ni ji vseeno, kaj se dogaja okoli nje. Že dolgo je članica SDS, pred leti je sodelovala z Odborom 2014 in v času afere Patria skupaj z drugimi prižigala sveče pred stavbo vrhovnega sodišča. Danes je v občini Železniki, doma je sicer v bližnji vasi Selca, občinska svetnica. Ko se je po volitvah leta 2018 občinski svet prvič sestal, ji je pripadla čast, da je, ker je najstarejša svetnica, vodila sejo. Svetnica je bila sicer že v prejšnjem sklicu občinskega sveta.

V Železnikih je bila 19. decembra seja občinskega sveta. Razprava je med drugim nanesla na problematiko zavetišča za male živali Perun, kjer naj bi bila inšpekcija ugotovila nekaj nepravilnosti, ena od njih je bila nepravilno vračanje mačk v naravo. Zavetišče naj bi bilo v postopku zapiranja, a Branka Krek Petrina je imela na mačke, ki naj bi se na Gorenjskem prehitro namnožile, svoj pogled. Dejala je, naj bi jih bilo najbolje ubiti še v času, ko so stare le nekaj dni. Ali konkretno: »Na kmetiji smo imeli mačke. Moj brat jih je, ker jih je bilo več, takoj potamanil. Utopil jih je, pa bog pomagaj. Toliko jih je bilo, toliko mačk je miši polovilo, pa podgane, drugo je bilo pa konec, tudi zdaj je treba tako delati. Ne pa cirkusa delati s temi mačkami, pa ne vem kakšne civilne organizacije …«

Nepotrebno in kruto ravnanje, mučenje in ubijanje živali je kaznivo dejanje – 341. člen kazenskega zakonika natančno sankcionira takšna dejanja. Če gre za posebno kruto mučenje, ki lahko pripelje celo do pogina več živali, je storilec kaznovan z denarno kaznijo in z zaporom do treh let.

Pobijanje živali je zavrženo dejanje. Rešitev, če je mačk preveč, sta seveda sterilizacija in kastracija, ne pa pobijanje mačjih mladičkov. Takšna dejanja so nehumana. Zdravnica Branka Krek Petrina to gotovo ve.

To ve tudi njena stranka SDS. Ta je pred državnozborskimi volitvami leta 2018 po poročanju portala www.pesmojprijatelj.si obljubila dosledno varstvo živali. Med drugim se je stranki zapisalo, »da so živali prav gotovo čuteča bitja« in da je »za zavržna dejanja mučenja živali potrebna najvišja kazen ter doživljenjska prepoved lastništva živali«. Do živali čuteč je tudi Janez Janša, ta je pred časom na svojem Instagram profilu objavil posnetek mladih mačk, ki se navdušeno prerivajo ob skodelici mleka. Zraven je nežno pripisal: »štiri male mucke so zjutraj razveselile Jakoba in Črtomirja.«

Le Branka Krek Petrina nad njimi ni tako navdušena …