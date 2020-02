Milan Kučan: »Janez Stanovnik je bil dosleden glasnik resnice«

IZJAVA DNEVA

"Janez Stanovnik je ves čas pokončno stal tudi v vrstah svojih partizanskih tovarišev in skrbel, da so tudi v kasnejših ideoloških spopadih in poskusih sprevračanja zgodovine ohranjali moralno moč narodnoosvobodilnega boja. Bil je dosleden glasnik resnice o njem, ne da bi prikrival njegove zmote in stranpoti, tudi storjene zločine, prepričan, da je tudi v tem priznanju njegova moralna moč. Zavedal se je, da sta upor zoper okupatorja in usodo, ki jo je namenil Slovencem, skupaj z odporom proti poskusu JLA streti mlado slovensko državo najčistejši moralni legitimaciji slovenskega naroda pred zgodovino."

(Nekdanji predsednik republike Milan Kučan v nekrologu, posvečenem pred kratkim umrlemu Janezu Stanovniku, ki bo danes pokopan z vojaškimi častmi; v časopisu Dnevnik)