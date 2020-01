Umrl je Janez Stanovnik

1922 – 2020

Dr. Janez Stanovnik

© Borut Krajnc

V 98. letu starosti je umrl politik in državnik, pravnik, ekonomist, partizan, častni meščan Ljubljane in častni predsednik ZZB NOB Slovenije ter nosilec Partizanske spomenice 1941 dr. Janez Stanovnik – Tine.

Rodil se je 4. avgusta 1922 v Ljubljani. V letih 1984 – 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, od leta 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije. V letih 1952 – 1956 je bil ekonomski svetovalec jugoslovanske misije pri Združenih narodih, od leta 1967 pa do upokojitve leta 1982 je bil izvršni sekretar Ekonomske komisije OZN za Evropo v Ženevi. Od leta 2003 do 2013 je bil predsednik ZZB NOB Slovenije. Ko je vodil organizacijo, se je ta iz Zveze združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije preimenovala v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

"Bil je član protifašistične Osvobodilne fronte (OF). Leta 1942 je odšel v Polhograjske dolomite k partizanom. Med vojno je opravljal večinoma politčne funkcije. Na Notranjskem je deloval kot inštruktor OF. Na Kočevskem zboru oktobra 1943 je bil izvoljen za člana SNOO. Konec druge svetovne vojne je dočakal v Beogradu kot šef kabineta Edvarda Kardelja, s katerim sta se leta 1947 udeležila Pariške mirovne konference," so zapisali pri ZZB NOB.

