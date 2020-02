Kam pelje pristajanje družbe na napadanje novinarjev in žvižgačev?

V ponedeljek se ob 15. uri bo na Trgu republike odvil protest, posvečen političnemu pregonu in psihološkemu mučenju Juliana Assangea

Julian Assange, soustanovitelj WikiLeaksa

© David G Silvers / veleposlaništvo Ekvadorja

Kam pelje pristajanje družbe na napadanje novinarjev, novinark, žvižgačk in žvižgačev? O tem bodo spregovorili protestniki in protestnice pred ambasado Velike Britanije (TR3) v Ljubljani, ki bo v ponedeljek, 24. februarja, ob 15. uri. Gre za "globalni protest proti kriminalizaciji novinarstva", ki bo potekal na prvi dan sojenja soustanovitelju WikiLeaksa Julianu Assangeu. Ob tem bodo po vsem svetu potekali shodi za svobodo tiska, svobodo govora ter Assangeovo osvoboditev.

"Velika Britanija zahtevo ameriških prijateljev že 8 let sodeluje v političnemu pregonu in psihološkem mučenju človeka, ki je razkril zločine ameriške vojske in ameriških oblasti," so zapisali organizatorji protesta. Med govorkami in govorci, ki so svojo udeležbo že potrdili, so tudi Maiken Kores (Inštitut 8. marec), Monika Weiss (novinarka in aktivistka), Vuk Čošić (spletni umetnik, aktivist), Urša Orehek (Pirati), Andrej Rozman Roza (pesnik, pisatelj, aktivist), Levica, DiEM25 Slovenija in Nataša Posel, (direktorica Društva Amnesty International Slovenije).

