»Prepoved bo morala trajati precej dlje kot 14 dni, če bomo želeli, da ukrepi pokažejo svoj učinek«

IZJAVA DNEVA

"Imamo virus, ki se zelo učinkovito širi in na drugi strani zelo hudo prizadene ranljive skupine. Žal, to kar smo videli tudi v Italiji, če virus postane zelo razširjen v populaciji, naenkrat ne bodo umirali več samo stari ljudje, vmes bodo umirali tudi mladi. To smo spremljali v medijih, tako na Kitajskem kot v Italiji. V vseh starostih namreč najdemo ljudi, ki se zaradi takih ali drugačnih razlogov ne morejo ustrezno odzvati na ta virus. Zato je bistvenega pomena, da ne dopustimo nenadzorovanega širjenja tega virusa, in vedno bom zagovarjal vsak ukrep, ki bo strokovno utemeljen, da se to širjenje prepreči. Zelo težko je napovedati, in mislim, da ni trenutno nobenih resnih dobrih argumentov, kako dolgo naj ta prepoved traja, vsekakor bo morala po moji presoji trajati precej dlje kot 14 dni, če bomo želeli, da ti ukrepi pokažejo svoj učinek. In še enkrat ponavljam, če se jih bodo ljudje držali, ne glede na to, da bi gledali vsak dan neke stabilne številke novih primerov, ki bodo laboratorijsko dokazani."

(Miroslav Petrovec, predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, v intervjuju za TV Slovenija)