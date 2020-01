Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Miroslav Petrovec: »Imamo vse podatke, da se lahko z epidemijo uspešno spopademo«

Najnovejši podatki o širjenju novega koronavirusa na Kitajskem se zdijo precej skrb zbujajoči. V sredo je bilo po uradnih podatkih potrjenih že šest tisoč okužb, umrlo je 132 ljudi. To pomeni, da ima virus očitno nižjo smrtnost v primerjavi s sarsom, koronavirusom, ki je na Kitajskem izbruhnil leta 2003, a je hkrati precej bolj nalezljiv, saj število okuženih tokrat narašča bistveno hitreje. Okužbe so doslej zaznali v 17 državah, tudi v Nemčiji in Franciji. V sredo so prvi sum na okužbo zaznali tudi v Sloveniji, a so ga laboratorijske preiskave na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pri ljubljanski Medicinski fakulteti ovrgle.

Virolog prof. dr. Miroslav Petrovec je predstojnik Inštituta in vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij. Zagotavlja, da smo na morebitne primere v Sloveniji dobro pripravljeni.

Glede grožnje novega koronavirusa ostaja strokovno miren, a nikakor ne brez skrbi. Poudarja pa, da je trenutno v Sloveniji veliko večja težava epidemija gripe, ki letos še posebej množično razsaja med otroki.

Kot najboljši preventivni ukrep proti vsem virusnim okužbam pa poudarja najbolj preprostega – »Striktno umivanje rok bi bistveno zmanjšalo širjenje nalezljivih bolezni.«

Ste zaradi izbruha novega koronavirusa na Kitajskem zaskrbljeni?

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.