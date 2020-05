Konvertitova »častna Titova«

Nekoč je Roman Leljak pod Titovo sliko proslavljal socialistične praznike, zdaj iz Radencev izganja maršalovega duha

Lokal s Titovo sliko in ostalo rdečo ikonografijo in vabilo za žur v čast jugoslovanskega praznika

Radenski župan, revizionistični samooklicani zgodovinar Roman Leljak, je končno – vsaj za zdaj – dosegel svoje. Pred časom je napovedal preimenovanje Titove ulice v Ulico dr. Anteja Šarića, a ogorčeni prebivalci so mu načrte prekrižali, saj so se uprli s peticijo. Po polemikah in poskusih diskreditacije njenih podpisnikov, ki so se odzvali s kolesarskim protestom, je Leljak spremenil načrte – sklenil je, da se bo maršalova ulica po novem imenovala Ulica slovenske osamosvojitve. Toda njegov predlog ni pomiril vznemirjenih podpisnikov, ti želijo, da se v Radencih ohrani ulica s Titovim imenom.