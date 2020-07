En sam vod, več deset ton orožja

Spomini na osamosvojitveno vojno

Janševo glorificiranje slavne preteklosti

Pred dnevi je Janez Janša tvitnil: »En sam vod Krkovičeve brigade je v eni sami akciji, v kateri je bil samo en ranjen, zaplenil več bojne opreme in orožja kot vsi partizanski odredi skupaj v 4 letih t. i. NOB.«

Misel predsednika vlade se nanaša na zavzetje skladišča orožja JLA v Borovnici 28. junija 1991. Pogled na zgodovinske dogodke pa je seveda odvisen od opazovalca.

Tistega dne pred skoraj tremi desetletji je tako imenovana specialna brigada Moris res zavzela omenjeno vojaško skladišče, ki je bilo dotlej v rokah JLA. Res je bil pri tem ranjen le en človek – poveljnik enote, ki je varovala skladišče. Ko je bežal, oblečen v športno obleko, ga je v zadnjico zadela krogla iz ene izmed pušk teritorialcev. Pripadniki tako imenovane Krkovičeve brigade so res zavzeli skladišče in s tem zasegli ogromno količino orožja. Kar je sledilo, pa navadno ni del zgodovinske resnice, zgodovinskih monografij, zgodovinskih učbenikov …

O tem je pred leti za Mladino spregovoril poveljnik TO za ljubljansko pokrajino Miha Butara. Povedal je, da se je omenjena enota v sodelovanju z domačini za zavzetje skladišča odločila samostojno in brez jasnega ukaza republiške koordinacije, neformalnega generalštaba slovenske vojske: »Kaj vse se je tam dogajalo in kako smo stvari reševali, je dolga zgodba. Vse je bilo malce konfuzno, prišli so recimo fantje iz Krkovičeve skupine in začeli sami od sebe vlamljati v objekte, izginilo je veliko ostrostrelnih pušk, specialnih pušk, avtomatov, še najbolj ’smešno’ pa je, da so zaradi svojega neznanja pobirali tudi merilne naprave iz minometov, tako da so ti postali neuporabni. Orožje smo potem poskusili transportirati enotam po Sloveniji. Koliko ga je izginilo, kam je odšlo, ne vem. Sam sem sicer zahteval popis vsega, kar je ostalo, in popis, kam gre to orožje. Vsi nad tem niso bili navdušeni.«

Ko je bil Butara obveščen, kaj se dogaja v Borovnici in da tam vlada popoln kaos, je tja poslal izvidniško skupino, v kateri je bil tudi Ludvik Zvonar. Ta je kasneje v trilogiji V imenu države, ki sta jo napisala Matej Šurc in Blaž Zgaga, takole pojasnjeval kaotične razmere: »V skladišču, ki je bilo doslej vzorno urejeno, je vladal obupen nered. Prej je bilo orožje shranjeno na paletah, vsaj štiri metre visoko, plenilci pa so odpeli varnostne trakove, se naslonili na ohišje in vse je zgrmelo po tleh. Izginilo je več kot sto pištol za 3. brigado TO. Ukradli so vseh dvaintrideset ostrostrelskih pušk. Pogrešali smo tudi avtomatske puške Kalašnikov. V tisti zmedi nismo mogli ugotoviti natančnega števila. Zmanjkalo je vseh devetdeset puškomitraljezov M-72. Po tleh so bile razmetane prazne usnjene torbice, daljnogledov, ki bi morali biti v njih, pa ni bilo nikjer. Ocenil sem, da so skladišče oropali pripadniki specialne brigade Moris in odpeljali za vsaj dva ali celo tri sedemtonske tovornjake orožja.«