»Gon po nadvladovanju Janšo sili v ekstreme, ki ga vedno znova oddaljujejo od cilja«

IZJAVA DNEVA

"Zakaj najmočnejša stranka to počne, se najbrž skriva v basni o škorpijonu in žabi. Njen predsednik si ne more pomagati. Osebne frustracije in gon po nadvladovanju ga silijo v ekstreme, ki ga vedno znova oddaljujejo od cilja."

"Hkrati se zaveda, da je to njegova najbrž zadnja priložnost. Kot edini mehanizem za pot do cilja je zaznal totalitarizem. V svojem pragmatizmu je kot pot do cilja zajahal val identitetne politike. Ubral je konservativno nacionalistično platformo, ki je tujek v sodobni Evropi."

(Dr. Jože P. Damijan, ekonomist, o tem, da je imela Janševa vlada sanjsko priložnost, da se izkaže kot učinkovit krizni menedžer; v kolumni v časniku Dnevnik)