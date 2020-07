Orbán je trol

Na Madžarskem oblast vse proteste, kritike in upor uspešno zlorabi za še globlji razkol družbe in hujskanje

Na začetku junija so Hrvati občutili, kako je, če te provocira madžarski premier Viktor Orbán, in ni jim bilo po godu. Zgodba gre tako: v Sátoraljaújhelyu, majhnem mestu blizu slovaške meje, je madžarski premier odkril spominsko ploščo, na kateri piše »Reka – Madžarska do morja«. V tujini bi to potezo hitro lahko razumeli kot provokacijo. Plošča namreč visi na spomeniku, postavljenem ob stoti obletnici podpisa trianonske pogodbe, s katero je Madžarska izgubila dve tretjini ozemlja, med drugim tudi pristaniško mesto Reka. Napis »Madžarska do morja« bi si kdo, ki ne zna madžarsko, prej razlagal kot madžarsko zahtevo po ozemlju, ki je danes del druge suverene države. V tem pogledu ni nič čudnega, da so številni hrvaški, pa tudi slovenski mediji spomenik razumeli kot provokacijo. Hrvaško zunanje ministrstvo je madžarskega veleposlanika v Zagrebu celo prosilo za pojasnilo. S tem je madžarski zunanji minister Péter Szijjártó dobil odlično priložnost, da je hrvaške medije, ki so poročali o dogodku, obtožil, da širijo lažne novice, državni sekretar zunanjega ministrstva Tamás Menczer pa je zahteval več spoštljivosti od hrvaških ministrov, ki naj bi – kot je namignil – grajali Madžarsko, namesto da bi bili hvaležni za madžarske turiste in naložbe.