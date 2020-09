Tožba za 38 tisoč evrov

Sestra pokojnega Blaža Furjana nima miru

Barbara Furjan, sestra pokojnega Blaža Furjana, je 17. septembra na Facebooku zapisala, da je na svoje ime prejela tožbo treh oseb, ki so se prepoznale v dokumentarnem filmu V imenu resnice, v katerem je tragična Blaževa zgodba opisana skozi oči pričevalcev in komentatorjev. Blaževa smrt je zavita v tančico skrivnosti, saj nekateri viri trdijo, da 20-letnik, ki je leta 1997 služil vojaški rok v Vojašnici Staneta Rozmana, ni napravil samomora, temveč je bil umorjen.

Tožniki Barbare Furjan so Darko Njavro, Franci Oražem in Marko Poje. Poleg nje tožijo še štiri druge (režiserja Dejana Baboška, novinarja Cirila Brajerja in Mateja Šurca ter Avgusta Cvetežarja), odškodnina pa naj bi znašala 38 tisoč evrov. Toženi imajo mesec dni časa, da vložijo odgovor na tožbo, ki jo je poslala odvetniška pisarna Stušek. Gre za celjsko odvetniško pisarno, ki jo je ustanovil in nekoč v njej tudi delal sedanji direktor Sove Janez Stušek. Iz odvetniške pisarne se je po imenovanju sicer umaknil, edina lastnica pa je njegova žena Valerija Stušek.

Barbaro Furjan preseneča, da so z njo prek tožbe stopili v stik šele po treh letih, odkar je film V imenu resnice javno dostopen. »Zanimivo je, da so tokrat zamenjali dva, ki so ju že pred dvema letoma tožili za isto zadevo (žvižgača Mitjo Kunstlja in Braneta Praznika, nekdaj zaposlenega v vojski), z mano in režiserjem. Že takrat so tožili pet ljudi iz našega filma in zahtevali zanje zaporno kazen, tokrat pa so si zamislili, da želijo denarno odškodnino,« pojasnjuje pokojnikova sestra. Obenem pravi, da se sama ne čuti krive za nobeno od navedb v filmu. »Če bi navedbe v filmu ne bile resnične in bi mi želeli povedati vso resnico, ki jo sami poznajo, bi z mano navezali stik že takoj po prvem predvajanju filma, saj poznajo moj naslov. A očitno ne gre drugače, kot da vlagajo tožbe kar naprej, na časnik Nedeljski dnevnik, na informativno televizijsko oddajo Tednik ... « dodaja.

Barbara Furjan trdi, da je že več kot 20 let njen edini namen priti zgodbi o bratovi smrti do dna in ugotoviti, »kdo ga je dejansko ustrelil«.