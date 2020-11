»Kot predsednik vlade imate odgovornost, da pojasnite vlogo Sove na protestih«

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec je za prihodnji petek sklical sejo Knovsa glede nasilnih protestov

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matjaž Nemec je za prihodnji petek sklical sejo Knovsa. Nanjo bo povabil tudi premierja Janeza Janšo, da pojasni vlogo Sove na četrtkovih protestih z nasilnimi izgredi. Policija medtem še zbira informacije glede kršitev na četrtkovih protestih.

V središču prestolnice so se v četrtek popoldan zbrali protestniki, med katerimi so bile tudi manjše skupine oziroma posamezniki, ki so v policiste metali pirotehniko in granitne kocke. Policija je uporabila tudi z vodni top.

Janša je na Twitterju že četrtek zvečer izrazil podporo policiji za njeno "profesionalno opravljeno delo, za varovanje premoženja in ljudi". Zapisal je tudi, da so mirni protesti, ko ni epidemije in nevarnosti okužb, ustavna pravica. "Razgrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana," je dodal.

Objavil pa je tudi fotografijo nekdanjega zaposlenega na Zavodu za blagovne rezerve Ivana Galeta na prizorišču protestov, ki naj bi mu jo, kot je sklepati iz posnetka zaslona, poslal direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek. Fotografijo je Janša pospremil s pripisom, da "miroljubni" protestnik s svojo tolpo razbija po Ljubljani.

Objava je završala med nekaterimi opozicijskimi poslanci. Poslanka LMŠ Jerca Korče se je na Twitterju spraševala, ali je bila Sova zlorabljena za nadzor nad slovenskimi državljani. "To bi pomenilo hudo zlorabo obveščevalne službe in hudo kršitev pristojnosti. Direktor Stušek bo moral marsikaj pojasniti, če bo hotel zaščititi agencijo in svoje ime," je zapisala in k odzivu pozvala predsednika Knovsa Nemca.

Nemec je že v četrtek na Twitterju Janšo in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa spraševal, na podlagi katerega člena zakona o Sovi direktor agencije Stušek sledi slovenskemu državljanu na območju Slovenije. Danes pa je napovedal sklic seje Knovsa za prihodnji petek. "Kot predsednik vlade imate odgovornost, da pojasnite vlogo Sove na protestih in na kateri zakonski podlagi vas je direktor Sove Janez Stušek obveščal o dogajanju na zadnjem nasilnem protestu v Ljubljani," je zapisal na Twitterju.

Gale je potrdil, da se je protestov udeležil, na Janšev zapis pa se je odzval z besedami, da ni bil še nikoli nasilen niti ni nikogar spodbujal k nasilju.

Janša je sicer poobjavil objavo Jerce Korče in pripisal, da lahko Knovs sam najde fotografijo Galeta na Facebooku, tako kot jo je Stušek.

Gale je za časnik Dnevnik potrdil, da se je protestov udeležil, na Janšev zapis pa se je odzval z besedami, da ni bil še nikoli nasilen niti ni nikogar spodbujal k nasilju.

Na nasilne izgrede so se odzvali tudi v skupini Anonymous Slovenija, ki so proteste napovedovali. Na Twitterju so med drugim zapisali, da so določeni posamezniki oz. skupine "učinkovito izvedle diskreditacijo naših protestov", kot so tudi pričakovali. Menijo, da nasilje in sinočnji dogodki koristijo samo vladi, ki da bo sedaj imela izgovor za še strožje politične (in ne strokovne) ukrepe. Pozivali so k mirnim protestom in uporabi mask, so še zapisali.