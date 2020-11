Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo spletni koncert dvojca Darla Smoking, Evropski dan gledalcev, osrednji dogodek programa BeSpectative2!, ki povezuje 19 partnerskih organizacij iz različnih evropskih držav, spletni koncert Iva Dimcheva, Festival dramske pisave Vzkrik, film Mesto slovesa, edinstveno znanstvenofantastično romanco francoskega avantgardista Chrisa Markerja.

Sadeži pozabe

Ponedeljek, 16. november

V okviru 31. festivala Liffe bo ob 19.00 v okviru Noči evropskega filma spletna projekcija filma Sadeži pozabe, komične, nadrealistične in aktualne zgodbe o identiteti, spominu in izgubi, postavljene v svet, ki ga je zajela skrivnostna pandemija. Po ogledu pa se bo na pogovoru pridružil režiser Christos Nikou.

xTgP4V2K8Wc

Sreda, 18. november

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta dvojca Darla Smoking, ki ga sestavljata bobnar Jaka Berger – BRGS in elektronski šaman Nac.

G3N3GD7SYUk

Petek, 20. november

Ob 19.00 bo potekal dogodek Prenos veščin: računalniške igre, na katerem bodo predstavili potencial industrije računalniških iger in ugotavljali, kakšno je stanje industrije iger v Sloveniji. Zato so v virtualni studio Centra za kreativnost povabili Marka Grguroviča (Triternion), Matjaža Požlepa (Art Rebel 9), Boštjana Troho (Karo, ex Zootfly), Primoža Strajnarja (Tricky Tribe) in ilustratorja Mateja Jenka.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled film Mesto slovesa, edinstvena znanstvenofantastična romanca francoskega avantgardista Chrisa Markerja, ki že od svojega nastanka buri domišljijo s svojo srhljivo postapokaliptično scenografijo, nenavadno obliko (sestavljen je iz fotografij), pripovednim blodnjakom in pretresljivo ljubezensko zgodbo.

6anMLFwHFqs

Sobota, 21. november

Na patformah projekta collectionofspectators.com in na Facebook strani Plesnega Teatra Ljubljana bo ob 17.00 potekal spletni dogodek Evropski dan gledalcev, ki bo združil gledalce in gledalke petnajstih evropskih držav. Skupina gledalcev-opazovalcev bo z vami delila svojo intimno izkušnjo z umetniškim delom, ki jih je za vedno spremenilo. Dogodek je del širšega projekta Zbirka gledalcev portugalske umetnice Raquel André, ki v vsakem mestu, ki ga obišče, zbira ljudi. In tokrat se je odločila, da bo sestavila še Zbirko gledalcev. Evropski dan gledalcev je osrednji dogodek programa BeSpectative2!, ki povezuje 19 partnerskih organizacij iz različnih evropskih držav. Skozi vse leto skupaj ustvarjajo in producirajo različne uprizoritvene dogodke, ki temeljijo predvsem na vključevanju občinstva. Gledalcem dajo besedo in moč pri oblikovanju vsebin programa, postanejo aktivni soustvarjalci in kritični opazovalci uprizoritvene umetnosti na različnih lokacijah po Evropi.

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled četrti del gledališke nadaljevanke Vranja vrata avtorja Nejca Gazvode, ki je pri projektu sodeloval tudi kot asistent režiserja. Leta 2017 se je takrat novega in unikatnega uprizoritvenega žanra, gledališke kriminalne nadaljevanke v štirih delih, lotil režiser Aleksandar Popovski. Ponovitev: 23. novembra ob 20.00

V okviru CoFestivala bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni koncert Iva Dimcheva.

sF_gBfixuDM

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled film Tovor, ki je prekinil dvajsetletni molk o enem najgrozovitejših zločinov srbske vojske na Kosovu. Vlada je voznik tovornjaka, ki mu med Natovim bombardiranjem Srbije leta 1999 zaupajo prevoz skrivnostnega tovora s Kosova v Beograd. Pravila od njega terjajo strogo sledenje predvidenemu urniku in mu prepovedujejo postavljanje kakršnih koli vprašanj o tovoru. Voznik pa ta pravila prekrši, ko med potjo po telefonu pokliče svojo ženo, ki je na zdravniškem pregledu, poleg tega pa v vozilo sprejme mladega glasbenika, namenjenega v Nemčijo boljši prihodnosti naproti. Režija: Ognjen Glavonić

VCyPoEr-r3Q

Na Facebook strani društva KUD Krik in MGL bo ob 21.00 potekal Festival dramske pisave Vzkrik, katerega namen je spodbujati razvoj dramatike in izobraževati dramske pisce, zagotavljati nove perspektive za dialog in kritiško misel o sodobni uprizoritveni pisavi ter v skupnost povezati mlade gledališke ustvarjalc. Na dogodku, ki ga bosta pod tehničnim vodstvom Vida Merlaka povezovala igralca Tamara Avguštin in Stane Tomazin, bo predstavljenih osem videointerpretacij neuprizorjenih bralnih uprizoritev, ki so jih režirali mladi gledališki režiserji: Živa Bizovičar, Žiga Hren, Brina Klampfer, Eva Kokalj, Mojca Madon, Luka Marcen, Nina Ramšak in Aljoša Živadinov Zupančič. K sodelovanju so povabili tudi gledališke in literarne strokovnjake, ki bodo ob predstavitvah dramskih besedil razpravljali o razvoju in uprizarjanju slovenske dramatike. K sodelovanju smo povabili tudi gledališke in literarne strokovnjake, ki bodo ob predstavitvah dramskih besedil razpravljali o razvoju in uprizarjanju slovenske dramatike. V pogovoru bodo sodelovali: urednika spletnega medija ArsLitera Aljaž Krivec in Anja Radaljac, urednik revije Adept Jaka Smerkolj Simoneti, urednica igranega programa na ARS-u Vilma Štritof, dramaturg, teatrolog in profesor Blaž Lukan ter dramaturginja in urednica Knjižnice MGL Petra Pogorevc.

Nedelja, 22. november

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled dokumentarna pripoved Kraljica Elizabeta II., o eni najvplivnejših žensk na svetu; njeno izjemno življenje vse od mladosti, nepričakovanega odstopa strica Edvarda VIII. in kronanja njenega očeta za kralja Jurija VI. Kraljica Elizabeta II. je vlogo sodobnega vladarja opredelila na novo, britansko kraljevsko družino in državljane pa uspešno popeljala skozi izzive povojne obnove države, dekolonizacije, reševanja sporov v Južni Afriki, na Severnem Irskem in Falklandskih otokih ter težke dni ob smrti princese Diane.

V okviru CoFestivala bo ob 21.00 prek platforme Dice potekala spletna projekcija filmov Valeske Gert in pogovor z Jule Flierl.