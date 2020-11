Janša dosegel svoje in dobil intervju na nacionalki

Predsednik vlade bo v četrtek ob 20. uri nastopil na TV Slovenija. Sam.

Janša je v boju z RTV Slovenija dobil še eno bitko

© Borut Krajnc

Predsednik vlade je pred dnevi na Twitterju potožil, da ga na RTV Slovenija ne vabijo v svoje oddaje. Uredniki na nacionalki so mu odgovorili, da to ni res, saj Janšo konstantno vabijo, a jih predsednik vlade zavrača. Morda pa je njegov pritisk deloval, saj bo v četrtek, 19. novembra, ob 20. uri (v terminu preiskovalno-pogovorne oddaja Tarča) na sporedu intervju s predsednikom vlade. Sledil bo pogovor z opozicijo.

Prejšnji četrtek, 12. novembra, je premier Janša na Twitterju namreč objavil sledeči zapis: "Smo sredi izjemno resnih razmer, neprimerljivih s čemerkoli, kar smo preživeli doslej. @RTV_Slovenija smo za nedeljo ali ponedeljek predlagali 1h pogovor o stanju in ukrepih @vladaRS. A »nacionalka« s 3 programi nima programskega časa. Edina javna TV v katerikoli državi."

"Smo sredi izjemno resnih razmer, neprimerljivih s čemerkoli, kar smo preživeli doslej. RTV Slovenija smo za nedeljo ali ponedeljek predlagali enourni pogovor o stanju in ukrepih vlade. A »nacionalka« s tremi programi nima programskega časa. Edina javna TV v katerikoli državi."



Janez Janša na Twitterju

Janši so na RTV Slovenija v javnem pojasnilu odgovorili sledeče: "Predsednika vlade Republike Slovenije smo samo v zadnjih dveh mesecih kar nekajkrat povabili v oddajo Odmevi, a so vabilo v njegovem kabinetu vsakokrat zavrnili. Če nanizamo podatke samo za zadnje dva tedna: od desetih delovnih dni je predsednik vlade prejel tri vabila v Odmeve – v četrtek, 5. novembra, v četrtek, 12. novembra, vabilo za gostovanje smo znova poslali danes zjutraj in odgovor še čakamo."

Dodali so tudi, da so Janšo povabili tudi k enournemu intervjuju konec novembra ali v začetku decembra. "V skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v naših programih, moramo v 24 urah pogovor pripraviti tudi s predstavniki opozicije. Zaradi tega smo v kabinet predsednika vlade poslali predlog, da bi oddajo pripravili 30. novembra ali pa 7. decembra. Obe oddaji bi tako lahko ustrezno umestili v spored in ju tudi napovedali v naših programih, da bi si ju ogledalo čim večje število gledalcev," so zapisali na RTV Slovenija.

Četrtkov TV spored

© RTVSLO

Mediji blizu stranke SDS pa so že včeraj napovedovali, da bo Janša danes nastopil na Planet TV. Eden od naslovov se je glasil: "Namesto na nacionalki. Posebna oddaja Pogovor s predsednikom vlade na Planet TV!" Enourni pogovor z Janšo bo tam na sporedu danes ob 18.30.

Dr. Boris Vezjak je v članku, ki smo ga včeraj poobjavili tudi na spletni Mladini (Predsednik vlade postavljen na laž), o odnosu med RTV Slovenija in Janezom Janšo med drugim zapisal sledeče: "Sam sem v preteklosti že večkrat kritiziral njeno ravnanje iz nasprotnih razlogov: zakaj k sebi vabi politike, ki obljubljajo, da jo bodo finančno uničili, ne plačujejo RTV prispevka in nenehno kompromitirajo njihove urednike, novinarje in končno tudi vodstvo hiše (Vlada je videti odločena: finančno bomo uničili RTV Slovenija)? So vabila res zgolj izraz sledenja novinarskim principom, standardom in poklicnim merilom, ali pa so morda vendar tudi del mentalitete servilnosti in navajajo na izredno ravnanje? Nerazločljivo, bodo dejali številni, in zato nerelevantno. Kajti: ali je povabilo predsedniku vlade v studio nepogrešljivo za pojasnilo o vladnih ukrepih, če odmislimo svoje ugibanje, zakaj bi si sploh želel nastopiti na javni radioteleviziji, ki jo tolikanj prezira in jo končno želi uničiti? Je njegova želja sploh resna ali zgolj v funkciji nove kompromitacije?"

Z malih zaslonov pa je medtem potihoma izginila oddaja Pogovor s predsednikom vlade, ki jo je ob ponedeljkih gledalkam in gledalcem servirala Nova24TV.