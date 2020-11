Predsednik vlade postavljen na laž

Premier trdi, da ga na RTV Slovenija ne vabijo v svoje oddaje. Uredniki na nacionalki odgovarjajo, da to ni res, saj Janšo konstantno vabijo, a jih predsednik vlade zavrača.

RTV Slovenija se je, čeprav neštetokrat popljuvana in ponižana s strani predsednika vlade, znova zapletla v javno polemiko z njim. V oddaji Odmevi in na spletnih straneh RTV Slovenija smo lahko slišali in prebrali pojasnilo, s katerim replicirajo na njegove očitke, da ga ne vabijo v svoje programe. Pokazalo se je, nekako po pričakovanju, da je resnica povsem drugačna: očitno ga uredniki v svoje prostore konstantno vabijo, a jih zavrača.

Kaj je Janša trdil? 12. novembra je objavil svoj obtožujoč tvit: "Smo sredi izjemno resnih razmer, neprimerljivih s čemerkoli, kar smo preživeli doslej. @RTV_Slovenija smo za nedeljo ali ponedeljek predlagali 1h pogovor o stanju in ukrepih @vladaRS. A »nacionalka« s 3 programi nima programskega časa. Edina javna TV v katerikoli državi."

Vsebina opazke je več kot jasna: RTV Slovenija ga ne želi povabiti v svoje prostore, da bi pojasnil resnost epidemskih razmer in ukrepe vlade. Sam sem v preteklosti že večkrat kritiziral njeno ravnanje iz nasprotnih razlogov: zakaj k sebi vabi politike, ki obljubljajo, da jo bodo finančno uničili, ne plačujejo RTV prispevka in nenehno kompromitirajo njihove urednike, novinarje in končno tudi vodstvo hiše (Vlada je videti odločena: finančno bomo uničili RTV Slovenija)? So vabila res zgolj izraz sledenja novinarskim principom, standardom in poklicnim merilom, ali pa so morda vendar tudi del mentalitete servilnosti in navajajo na izredno ravnanje? Nerazločljivo, bodo dejali številni, in zato nerelevantno.

Kajti: ali je povabilo predsedniku vlade v studio nepogrešljivo za pojasnilo o vladnih ukrepih, če odmislimo svoje ugibanje, zakaj bi si sploh želel nastopiti na javni radioteleviziji, ki jo tolikanj prezira in jo končno želi uničiti? Je njegova želja sploh resna ali zgolj v funkciji nove kompromitacije? In, mimogrede, kam je izginil dr. Milan Krek?

Odgovor RTV Slovenija

RTV Slovenija se je, znova v nepodpisani obliki, odzvala na očitke in pojasnila, da je resnica popolnoma drugačna: Janšo so v zadnjih dveh tednih trikrat vabili v Odmeve. Njihovo pismo objavljam v celoti:

Pojasnilo na očitke predsednika vlade, da mu RTV Slovenija ni pripravljena odstopiti uro programskega časa

Predsednika vlade Republike Slovenije smo samo v zadnjih dveh mesecih kar nekajkrat povabili v oddajo Odmevi, a so vabilo v njegovem kabinetu vsakokrat zavrnili. Če nanizamo podatke samo za zadnje dva tedna: od desetih delovnih dni je predsednik vlade prejel tri vabila v Odmeve – v četrtek, 5. novembra, v četrtek, 12. novembra, vabilo za gostovanje smo znova poslali danes zjutraj in odgovor še čakamo.

Predsednika vlade smo povabili tudi k enournemu intervjuju konec novembra ali v začetku decembra. V skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v naših programih, moramo v 24 urah pogovor pripraviti tudi s predstavniki opozicije. Zaradi tega smo v kabinet predsednika vlade poslali predlog, da bi oddajo pripravili 30. novembra ali pa 7. decembra. Obe oddaji bi tako lahko ustrezno umestili v spored in ju tudi napovedali v naših programih, da bi si ju ogledalo čim večje število gledalcev.

Vedno smo si in si bomo tudi v bodoče prizadevali, da bi mnenja vodilnih v državi našla prostor v naših oddajah, tako, denimo, v nedeljo načrtujemo pogovor s predsednikom države v oddaji Politično s Tanjo Gobec.

RTV Slovenija

Objavljeno: 13. 11. 2020

Uroš Urbanija, direktor Ukoma, je objavil pojasnilo, ki ga je Janša retvital: »Na @rtvslo res ne razumejo: smo sredi izjemno hude epidemije in ponujati resen 1-urni pogovor PV na to temo čez slab mesec je nenavaden občutek za čas, v katerem živimo. Podobno kot jamranje v Tarči, zakaj imamo pa sedaj pouk na daljavo. A res ne vidijo, da ljudje umirajo?«

Promovirajo nasilje, njega ne vabijo

Predsednik vlade, postavljen na laž, je po pojasnilu znova udaril po njihovih urednikih in novinarjih, objavil podatke o dodatkih za delo v času epidemije in dopisal »Kdo si ne bi želel službe na @RTV_Slovenija?«, nato pa še ciničen komentar: »Na @RTV_Slovenija oz v njihovem vodstvu se od vsega, kar zadeva epidemijo, spoznajo le na nezakonite dodatke, ki so si jih izplačevali namesto zdravnikov. Preveri dejstva – http://RTVSLO.si«.

Ob tem je retvital še nekaj komentarjev na svoje začetno sporočilo, ki podpirajo njegove poglede: »Na @RTV_Slovenija za to nimajo časa. Imajo pa čas za promocijo protestov in nasilja. Zato pa smo, kjer smo. Ste že slišali za oddajo, ki že v napovedniku štarta z vsemi možnimi negativnostmi, ne glede na to, koliko jih dejansko je in jih popolnoma nič ne zanima, koliko je pa v ozadju pozitivnih zgodb, opravljenega dela in truda. Da to je @TarcaRTVSLO«; »Anis Ličina sodeluje na nasilnih protestih v četrtek, čez 3 dni, v ponedeljek je že v @tednikTVS na @RTV_Slovenija. Njemu pa niso ponudili termina čez 17 dni. Neverjetno, ne?«.

Njegov edini vsebinski odziv na pojasnilo javnega zavoda je bil tak: »Oni bi pogovor potem, ko bo najhujših 14 dni že mimo. Edina ‘nacionalka’ na svetu s takim pristopom. @RTV_Slovenija.«

S pomočjo varnostnikov

Janša torej ni pojasnil, da ne držijo navedbe o vabilih, pozornost je preusmeril drugam, v njihovo domnevno zapoznelost. Taktika je enostavna: najprej počakaš z vabili, ker se na njih ne odzoveš, potem pa ob primernem času očitaš, da so prišla prepozno. Na ravnanje premierja se je odzvala tudi ena od zaposlenih s svojo pripovedjo: »Evo, tako bi predsednik vlade rad urednikoval na javni RTV. A voditelja je tudi predlagal? Komu bi se najlepše zlagal? Čez kateri vhod bi pa tokrat prišel? Po dimniku??? Namreč, ko je prišel v studio na intervju k Tanji Starič, so predsednika vlade prvič v zgodovini (mojih 21 letih na RTV) pripeljali čez dvorišče, prvič je bil vhod za snemalce & asistente zaklenjen in prvič so varnostniki na glavnem vhodu identificirali zaposlene … no, mene so pokušali identificirati.«

Zdaj torej čakamo na novo Janševo gostovanje na RTV Slovenija, po katerem bo lahko hiša še dalje trdila, da mu z nezmanjšanim tempom pošilja vabila, on pa nekaj časa ne bo mogel reči, da jih ne sprejema.

Povedano drugače: vodstvo hiše bo najbrž še najprej vztrajalo, da ga vabi v svoje prostore, ga pri tem vsakič ne bo niti z besedico vprašalo o pritiskih nase in na svoje delavce, on pa bo lahko dalje izvajal svoje kompromitacije – dokler bo ali ne bo dosegel svojega.

