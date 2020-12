NAJBOLJ BRANO 2020: Razkriti neonacisti v rumenih jopičih

PREGLED LETA

Kaj ste najraje brali v letošnjem letu? Denimo članek o tem, kdo so bili podporniki Janševe vlade, ki so se junija zbrali na Prešernovem trgu.

»Vojsko na meje«, »Za Slovenijo«, »Pičke antifašistične« in »Ukinimo RTV« je bilo le nekaj sloganov, ki so jih junija na Prešernovem trgu vzklikali protestniki, odeti v rumene jopiče. Zbrali so se, kot je dejal eden izmed njih, ker »Ljubljana ni levičarsko mesto« in seveda zato, ker se je tedaj več civilno-družbenih skupin udeležilo protesta proti enoumni državni proslavi. Kdo so udeleženci, pa smo razkrili v zapisu Boruta Mekine.

