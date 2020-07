Razkriti neonacisti v rumenih jopičih

Kdo si bili podporniki Janševe vlade na Prešernovem trgu?

»Vojsko na meje«, »Za Slovenijo«, »Pičke antifašistične« in »Ukinimo RTV« je le nekaj sloganov, ki so jih minulo sredo na Prešernovem trgu vzklikali protestniki, odeti v rumene jopiče. Zbrali so se, kot je dejal eden izmed njih, ker »Ljubljana ni levičarsko mesto« in seveda zato, ker se je tedaj več civilno-družbenih skupin udeležilo protesta proti enoumni državni proslavi. Toda minulo sredo v centru mesta vlade niso podprli simpatizerji evropskega gibanja rumenih jopičev.

Ker so mnoge javne osebnosti, med njimi Žiga Turk in celo predsednik vlade Janez Janša ter njegov sekretar Žan Mahnič, ob nacističnemu pozdravu enega od udeležencev protesta še naprej zatrjevali ali razširjali sporočila, češ da je pri tem šlo le za nekakšnega vrinjenca v spontanem uporu drugorazrednih, in ker so rumeni jopiči za ta petek napovedali nov shod, je skupina raziskovalcev – imena so uredništvu znana –, v zadnjih dneh pregledala več sto fotografij iz sredinih protestov. Kaj so ugotovili? Ugotovili so, da so se na Prešernovem trgu, vsem pred očmi, zbrali dobro organizirani slovenski neonacisti.

Eden izmed njihovih govorcev, ki je ta teden nastopil na Pop TV in na Novi24TV, je bil denimo zakumufliran moški v rumenem jopiču, ki je dejal, da v njihovi skupini obžalujejo nacistični pozdrav, češ, da je bil protest, “mahali smo z desnimi rokami, z levimi rokami, z obema rokama, in nekdo je izsekal ta moment,” kot je dejal za Pop tv. A vse kaže, da je nastopajoči moški dejansko Andrej Okorn, znan slovenski neonacist, nekdanji vodja skupine za novačenje skrajnežev z imenom Tukaj je Slovenija, ki je bil v preteklosti prisoten na shodu v podporo napadalcem na LGBT+ aktivista Mitjo Blažiča in celo vpleten v napad na mirnega protestnika v Ljubljani na vstajah 27. novembra 2012.

Raziskovalci so ga identificirali po glasu, objavljamo pa tudi primerjavo njegovih fotografij in fotografij na protestih rumenih jopičev. Na profilni sliki ima pripeto broško Odal rune, značilen nacistični simbol.

aRRthxFiL9E

V nadaljevanju objavljamo ostale izsledke omenjene raziskovalne skupine. Gre za fotografije nekaterih protestnikov, skupaj z njihovimi fotografijami iz javnih virov, ki jasneje razkrivajo njihovo identiteto. Po daljšem razmisleku smo se tudi odločili, da objavimo le imena, brez priimkov. Našteti namreč res zagovarjajo nasilje in rasizem, niso pa izvor problema ali ideologije, ki jih je v sredo pripeljala na cesto. Več o tem sicer pišemo v petkovi številki Mladine.

1. Julijan R.

Med najbolj opaznimi člani protesta je bil Julijan R. iz Šentjurja pri Celju. Julijan R. je bil tisti, ki so ga kamere ujele, kako je v žaru protesta pozabil na dogovor in spustil v nacistični pozdrav dvignil roko, gibanje pa se mu je nato odreklo, češ da ga ne poznajo.

Julijana R. lahko prepoznamo po desni roki, potetovirani s poganskimi simboli (kolovrat), tudi sicer pa je pristen neonacist, ki tega niti ne skriva preveč, saj ima na hrbtni strani dlani ponosno zapisano število 88, oznako za vzklik Heil Hitler in število, ki ga neonacisti pogosto uporabljajo in častijo.

Lastnega Facebook profila trenutno sicer nima, Google iskalnik in Facebook pa dajeta vedeti, da si ga je do pred kratkim delil z svojo izbranko. Kot kaže se par ukvarja z vzrejo bull terierjev, njuno podjetje pa ima ime “Stormfront”. Storm oziroma nevihta je znan nacistični simbol, Stormfront pa celo eden prvih večjih neonacističnih forumov. Pregled objav na njunem profilu potrjuje njegovo ideološko in politično pripadnost: