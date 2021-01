Je Slovenija pozabila dvigniti roko?

Ko ni mogoče govoriti o evropski enotnosti in solidarnosti

»Evropa si je doslej zagotovila dve milijardi odmerkov – več kot dovolj za vse,« je na Twitterju zapisala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Vendar zagotoviti še ne pomeni dobiti.

Pri trenutno najpomembnejši koronski temi, dobavi cepiva, ni mogoče govoriti o evropski enotnosti in solidarnosti. Skupna strategija Evropske unije, ki so jo potrdili junija lani, se je vsaj deloma izkazala za strel v prazno, saj je ravno s proizvajalci najobetavnejših cepiv sklenila razmeroma skromne pogodbe o dobavi. In zato se zdaj med državami članicami razvnemajo spori o porazdelitvi teh majhnih količin cepiva.

»Evropa si je doslej zagotovila dve milijardi odmerkov – več kot dovolj za vse,« je na Twitterju zapisala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Vendar zagotoviti še ne pomeni dobiti. Komisija se je v imenu celotne unije s proizvajalci dogovorila zgolj za garancije o dobavi. Točno kdaj in koliko odmerkov cepiva bo dobavljenih, pa lahko samo ugibamo – že zato, ker je evropska agencija za zdravila EMA doslej odobrila le cepivo dveh dobaviteljev od skupno šestih, s katerimi se je pogajala EU, to sta Biontech/Pfizer in Moderna. Obe podjetji trenutno lahko pošljeta le manjše količine – kar je po mnenju komisije dejansko ozko grlo.

Kljub splošnemu pomanjkanja cepiva jo bo Nemčija razmeroma dobro odnesla. Naročeni odmerki naj bi se med države članice načeloma delili glede na število prebivalstva in Nemčiji bi tako pripadlo 18,6 odstotka vseh odmerkov. V primeru Moderne, pri kateri je naročenih 160 milijonov odmerkov, bi Nemčija tako dobila trideset milijonov, vendar jih bo v resnici 50,5 milijona – ker več drugih držav članic iz tega naročila ne bo dobilo nič ali zelo malo.

Enako velja tudi za dodatno naročilo sto milijonov odmerkov Biontecha, od katerih naj bi jih pol dobili v prvi polovici leta. Nemčiji bi glede na prebivalstvo pripadlo 18,6 milijona, pa jih bo prejela več kot petindvajset milijonov, kot je mogoče razbrati iz zaupnih dokumentov. Tudi Francozi jih bodo dobili nekaj več.

Poljska, Belgija, Češka, Estonija, Bolgarija, Slovenija in Slovaška naj bi pri tem naročilu ostale praznih rok.

Razlogi so različni. Nekatere države so upale, da bodo izpad lahko kmalu pokrile z drugimi cepivi, druge so menda pozabile pravočasno dvigniti roko za dodatek. Govori se tudi o pritisku večjih članic, kar pa je nemška stran odločno zanikala.

Nemčija bo torej dobila več kot pol milijona odmerkov samo iz prvotnega belgijskega kontingenta. V nekaterih državah so se zato v preteklih dnevih začeli razburjati in zahtevajo preklic sprememb pri delitvi. Zlasti Nemčija in Nizozemska menda nista pripravljeni na vnovično razdeljevanje. Kdor se je odpovedal cepivu, ga naknadno ne more spet zahtevati, trdita, in nova razprava bi samo pomenila nadaljnje zamude pri naročanju in dobavi.

Države, ki bodo zdaj izpadle iz dobave, bodo več pač dobile naslednjič – to pomeni s polletno zamudo. V odboru EU za nabavo cepiva je zato prišlo do razgretih prepirov med državami članicami, poročajo udeleženci, in na koncu so kljub vsemu prišli do delne rešitve.

Poljski bodo tako najbrž vrnili 650.000 odmerkov, ki so jih že porazdelili med druge. Nemčija je Belgijcem ponudila, da jim vrne 150.000 odmerkov. Komisija si prizadeva, da bi k velikodušnosti prepričala še druge države članice.

