»Le zakaj bi bila etnična čistost nekaj slabega?!«

Pobožno si želeti rasizem

© Twitter / IN MEDIA RES

Alenka Žagar Slana je upokojena zdravnica, zaposlena v Zdravstvenem domu Bežigrad. Očitna privrženka etnične čistosti je komentirala diskreditacijo nekoga, ki je Tanjo Fajon razglasil za »jalovo telico«, kar se očitno nanaša na njeno javno izjavo o boleči ugotovitvi, da zaradi svoje bolezni ne bo mogla imeti otrok. "Le zakaj bi bila etnična čistost nekaj slabega?! DNK Evropejcev pove, da si jo samo lahko pobožno želimo," je zapisala na Twitterju.

Pobožna želja Alenke Žagar Slana, sicer članice SDS in dolgoletne kandidatke za poslanko pri tej stranki, je torej etnično čisti DNK Evropejcev. Zdravnica je bila v preteklosti tudi podpredsednica Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, nekoč kandidatka Demosa na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 ter prva kandidatka za predsednico republike leta 1992. Ob tem je »čistokrvnost madžarskega naroda«, ki jo svarilno omenja Tanja Fajon v intervjuju, zdaj postala lep zgled demografske in politične ideologije, ki mu velja slediti – v skladu z jasnim trendom orbanizacije Slovenije.

»Krščanska duhovnost je nujna protiutež sedanjemu času.«



Alenka Žagar Slana,

upokojena zdravnica in članica SDS

Žagar Slana je sicer ob predanem zdravniškem delu tudi verna, nedavno je zapisala: »Krščanska duhovnost je nujna protiutež sedanjemu času.« Oboje nas spomni na še svežo razpravo o večvrednosti bele rase in trditev Aleksandra Škorca v Demokraciji, da je Jezus bil nujno bele rase, zaradi podpore rasistični ideji sem kasneje podal kazensko ovadbo. Pri Janševem tedniku so se potem branili, da je šlo za satiro. Zapis zdravnice iz vrst SDS ne zveni satirično, ampak znova zgolj rasistično, pri čemer avtorice ne ustavijo niti nepozabljene zgodovinske izkušnje o etničnem čiščenju in njegovih posledicah niti lanska obletnica genocida v Srebrenici.

Tokrat rasizem spremlja, tako se je izrazila, pobožna želja slediti madžarskemu zgledu čistokrvnosti madžarskega naroda. Vredno kazenskega pregona? Na odločitev slovenskih tožilcev v primeru tednika Demokracija še čakamo.

Profil Alenke Žagar Slana na Twitterju

© Twitter

eOrSx7HNpfc

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**