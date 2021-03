Prvorazredni

Zakaj se je politična elita že cepila, starejšim in kroničnim bolnikom pa na začetku tretjega vala ostaja zgolj upanje?

Borut Pahor, predsednik države, Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora, Janez Janša, predsednik vlade, in Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, so se cepili 19. marca

© Borut Krajnc

»Ne vem, kaj naj naredim. Na teden dobim zelo malo napotil na cepljenje, ljudem povem, da naj ne računajo, da bodo kmalu na vrsti, ker na teden dobim le kakšnih deset odobritev za napotitev. Ker sem že dolgo družinski zdravnik, imam več kot pol pacientov, ki spadajo med ogrožene prebivalce, večina je starejša od 60 let. Kličejo me, nimam jim kaj reči. Nekaj mojih pacientov je dal na svoj seznam mlajši kolega, ki ima mlajšo generacijo, za kar sem mu hvaležen, a vse skupaj je kaplja v morje.« Ta izjava starejšega ljubljanskega zdravnika bi morala biti podpisana z imenom in priimkom. Vendar je doktor medicine po besnem izpadu glavnega vladnega stratega za cepljenje Jelka Kacina nad kočevskimi zdravniki prosil, naj ga ne navajamo z imenom in naj ne omenjamo njegove zdravstvene ustanove. »Samo še to potrebujemo, da nam pošlje Kacin inšpekcijo nad glavo, ker nasprotujemo. Že zdaj vsako minuto trikrat obrnemo, da čim več naredimo, nimamo časa, da bi se zdaj znašli nad radarjem in bi nad nami kazali svoje mišice.«