V odboru za zaščito žvižgačev Čeferin, Lukić in Salecl

V okviru nedavno ustanovljenega Centra za zaščito žvižgačev bo odslej deloval odbor za zaščito žvižgačev, ki ga sestavljajo sociologinja in filozofinja dr. Renata Salecl, odvetnik dr. Peter Čeferin in politolog Goran Lukić, so sporočili iz centra. Odbor bo imel po navedbah centra pomembno vlogo pri presojanju o nudenju pomoči žvižgačem.

Na prvem srečanju članov odbora minuli teden je med drugim tekla beseda o različnih možnih položajih, v katerih se lahko znajdejo žvižgači, kako obravnavati konkretne primere ter kako zagotoviti učinkovito pomoč in jih zaščititi pred povračilnimi ravnanji. Prav tako so spregovorili o delovanju centra in o tem, kako bodo porabljali zbrana sredstva.

Kmalu po formalnem pričetku delovanja centra so sicer že prejeli prve vloge žvižgačev, ki jih bo odbor prvič obravnaval na seji sredi aprila, so pojasnili.

Kot so zagotovili v centru, bo odbor deloval na osnovi zaupnega oz. zastopniškega razmerja med centrom in prosilcem za zaščito. V javnosti pa bosta tako odbor kot center delovala aktivno in predstavljala strokovna stališča, na osnovi skrbnega tehtanja interesov in vrednot ter izvajala zagovorništvo glede zaščite žvižgačev.

Odbor bo na podlagi večjega števila zgodb žvižgačev opozarjal tudi na oblike zlorab, a brez izpostavljanja žvižgačev in konkretnih primerov. V javnosti bodo o konkretnih primerih predstavljali stališča le, če bo žvižgač to želel in se bo sam izpostavil.

Center bodo financirali s pomočjo donacij in preko pridobljenih sredstev na razpisih doma in v tujini. Zasledoval bo visoke standarde transparentnosti glede obveščanja javnosti o zbranih donacijah, kot tudi o porabi denarja zbranega iz donacij, so še zatrdili v centru.

V okviru zagovorništva namerava Center za zaščito žvižgačev namerava izvajati tudi študije in raziskave, na osnovi popolnoma javnih anket, kot tudi na osnovi generičnih analiz večjega števila primerov žvižgačev, ki jih bo center obravnaval. "Zaključke raziskav bomo redno in javno objavljali. Posamezne primere bomo anonimizirali in jih statistično obdelovali za namene preventivnega delovanja in izdelave strokovnih analiz, ki bodo bolje osvetljevale problematiko žvižgaštva, pomagale ozaveščati javnost glede značilne tipologije oblik zlorab in kršitev, kot tudi glede oblik povračilnih ukrepov, ki doletijo žvižgače v resničnem življenju. Upamo, da bodo naše študije in analize služile tudi kot podlaga za primerno zakonsko ureditev tega področja po mednarodnih standardih in končno tudi glede na zahteve nove EU Direktive o zaščiti žvižgačev," so v centru zapisali v sporočilu za javnost.