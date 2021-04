Bojano Beović čudi, da cepivo AstraZenece zavračajo tudi starejši od 60 let

V Mariboru je cepljenje s cepivom AstraZenece zavrnila kar polovica, v Ljubljani pa tretjina

Odločitev svetovalne skupine za cepljenje, da se s cepivom AstraZenece proti covidu-19 lahko cepi vse starejše od 18 let, trenutno ne vpliva na potek oziroma strategijo cepljenja, saj so trenutno na prednostni listi še vedno starejši od 60 let. Vodjo svetovalne skupine za cepljenje Bojano Beović medtem čudi, da cepivo ostaja, saj pri tej starostni skupini po njenem tveganj načeloma ni.

V cepilnih centrih v Ljubljani in Mariboru so prejšnji teden ljudje namreč množično odpovedovali cepljenje proti covidu-19 s cepivom AstraZenece. V Mariboru jih je zavrnila cepljenje kar polovica, v Ljubljani tretjina. Tiste, ki zavrnejo cepljenje, se po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja uvrsti na rep cepilnega seznama.

Na ministrstvu za zdravje cepilne centre pozivajo, naj se potrudijo, da se proti covidu-19 precepi čim več ljudi, ki so po trenutni strategiji v prednostni skupini, torej starejših od 60 let.

Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović meni, da bi bilo smiselno tudi, da bi se s svojimi opredeljenimi pacienti pogovorili tudi osebni zdravniki, saj jim pacienti zaupajo in bodo tako dobili prave informacije in se v večji meri dokončno odločili za cepljenje. Dodala je še, da je nenavadno, da cepivo "ostaja v času, ko je namenjeno za starostno skupino, pri kateri res ni tveganja za hude neželene dogodke in pri kateri je nevarnost bolezni covid-19 zelo velika".

"To je starostna skupina, v kateri je nevarnost cepiva minimalna v primerjavi z nevarnostjo bolezni. V zadnjem tednu ali desetih dneh so bili pravzaprav vsi umrli za covidom-19, torej približno 10 ljudi, razen posamezne izjeme, starejši od 60 let."

Bojana Beović

Svetovalna skupina sicer meni, da se cepivo AstraZenece lahko uporablja pri vseh starostnih skupinah, tako kot je odobreno s strani Evropske agencije za zdravila, se pravi nad 18 let in po prioritetah, ki so bile že sprejete v slovenski strategiji cepljenja, kar bo upoštevano pri nadaljnjem cepljenju, ko bodo na vrsti torej mlajši od 60 let. "Obenem to pomeni, da bodo tisti mlajši, ki so dobili prvi odmerek AstraZenece, torej šolniki, dobili tudi drugi odmerek tega cepiva. Ostajamo pri tem, kar je že določeno, torej cepljenje tudi z drugim odmerkom z istim cepivom," je dejala Beović.

V današnji izjavi za medije je Bojana Beović povedala, da so bili po njenih informacijah cepljeni že vsi starejši od 60 let, ki so za cepljenje izrazili željo, zato ni več razloga, da bi se omejevali na ljudi, starejše od 60 let, ampak se lahko postopoma premaknejo po prioritetni listi. Na ministrstvu za zdravje potrditve te informacije sicer STA ni dobila.