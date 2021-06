Filmski almanah (1991–2020)

Marcel Štefančič, jr. je še 30. zapored – in menda zadnjič – izdal knjigo filmskih recenzij vseh kinofilmov minulega leta

Trideset Filmskih almanahov: natanko toliko jih je, kot jih je ob izidu prvega Marcelu Štefančiču, jr. v prihodnosti napovedal Ivo Štandeker.

© Arhiv založbe UMco

Na začetku leta 1992 je pri Mladininem filmskem kritiku Marcelu Štefančiču, jr. doma pozvonil Mladinin novinar Ivo Štandeker (1960–1992) in mu prinesel prvi tiskani izvod Filmskega almanaha, almanaha, v katerem so bile zbrane vse Marcelove recenzije kinofilmov leta 1991. Vsi filmi leta, vsi kulti leta, vsi filmski obrazi leta, vsi krahi leta. Preden je Ivo vstopil, je rekel Marcelu: »No, zdaj si pa predstavljaj, kako bo čez deset let, ko jih bo na polici deset. In čez dvajset, ko jih bo dvajset. In čez trideset, ko jih bo trideset.« Tu se je ustavil – pri številki 30.