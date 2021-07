Če je to sanjski moški, je čas, da moške v Slovenijo začnemo uvažati

Vse, česar nismo želeli videti

Sanjski moški na zmenku z eno od finalistk

Zdaj, ko smo prišli do zaključka velike pomladne romance Sanjski moški, ko se je pol Slovenije nehalo nasmihati robatim slaboumnostim in cenenemu neokonservativnemu pogledu na razmerja, druga polovica pa je že potrta, ker je sanjska zveza trajala le do trenutka, ko so pospravili sceno te stare licenčne oddaje, si bomo seveda tudi mi privoščili mnenje o vsem skupaj.