Ministrov histerični posmeh

Minister za okolje Andrej Vizjak pravi, da je bil to referendum proti vladi. Potem je ta vlada morda na okoli 13 odstotkih.

Minister Vizjak v pogovoru za Odmeve

Takoj po referendumskem porazu je minister za okolje Andrej Vizjak v izjavi za izredne Odmeve sprva igral stoičnost in dostojnost poraženca, kolikor se je dalo. Ampak ni mu uspevalo zelo dobro, zgolj nekaj pičlih minut.

Vprašanjem o sprejemu odgovornosti, s katerimi je drezal voditelj TV Slovenija Igor E. Bergant, se je povsem izmaknil, na neki točki pa je, sploh po omembi njegove užaljenosti, postal pritajeno razdražljiv. Nemudoma je prešel v verbalni protinapad, ker so mu vprašanja o tem, ali ostaja minister, očitno postala preveč sitna – medijem je hitel očitati, da niso poročali o projektu gradnje kanalizacijskega kanala C0 na območju Ljubljane.

Dialog je postal odrezav v serviranju tega očitka, končal pa se je z ministrovim histeričnim posmehom:

Vizjak: »In naravnost čudim se, da tak cirkus zganjate sedaj, ob tem zakonu, ko je bil pa C0, se pravi kanal čez vodonosnik v Ljubljani, ste bili pa bolj ali manj tiho.«

Bergant: »No ja, kdo je bil tiho. Nekateri so bili tiho, drugi spet ne.«

Vizjak: »Tudi vi, gospod Bergant.«

Bergant: »Glejte, gospod Vizjak.«

Vizjak: »Ja, tudi vi, gospod Bergant.«

Bergant: »Očitno ne slišite vsega.«

Vizjak: »Ou, ou, ou, ou!«

Odmevi: Andrej Vizjak vs. Igor Bergant

Redko naletimo na tovrstno obtožbo, ki mu sledi ponižujoče posmehovanje novinarju, nekakšen zvarek histeričnega cinizma, nizkotne arogance in žaljivosti, pospremljene z obrazno mimiko.

Ampak tokrat se je glede novih kulturnih manir oblasti izšlo kar dobro, lahko bi se pripetilo, da bi »nekdo lahko bil imenovan za svinjo«, če ponovimo sofistično formulacijo ministrovega kolega iz iste stranke.

Sicer pa velja omeniti še tale flop: če minister Vizjak pravi, da je bil to referendum proti vladi, potem je ta vlada morda na okoli 13 odstotkih. Cenimo njegovo iskrenost. Lahko bi tudi Janševo, če bi nam dal priložnost zanjo, ko pravi: »V vseh državah, kjer zaupanje v vlado pade pod 25 odstotkov, in v Sloveniji je to že nekaj mesecev, bi razpisali predčasne volitve«. No, čakamo!

