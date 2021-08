Na TV Slovenija zaskrbljeni zaradi razrešitve direktorice in napovedanih programskih sprememb

Aktiv novinarjev na generalnega direktorja in programski svet naslovil dopis

Aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija je na generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in programski svet RTVS naslovil dopis, v katerem je opozoril na zaskrbljenost številnih članov "zaradi nedavnih dogodkov ob razrešitvi direktorice Televizije Slovenija" in neformalno napovedanih spremembah programa. Glede razrešitve direktorice televizije so navedli, da pričakujejo, da o tako pomembnih zadevah odloča tudi programski svet, "najmanj, kar pričakujemo, pa je, da se sej programskega sveta s tako pomembno vsebino, kjer je potreben najširši konsenz, udeležujejo vsaj predstavniki delavcev v programskem svetu".

Skrbijo jih tudi neformalno napovedane spremembe programa in posledično ustroj javnega servisa. "Predlog programske sheme za prihodnje leto, kasneje označen kot 'delovno gradivo', razumemo kot korenito in temeljito spremembo televizijskih vsebin in vloge javnega servisa RTV Slovenija," je v imenu uredništev informativnega programa in članov aktiva novinarjev navedel izvršni odbor aktiva.

Ob tem so opozorili, da so ustvarjalci programskih vsebin o predlogih obveščeni posredno, v obliki govoric ali objav v medijih. "Argumentov in analiz, ki bi utemeljevali premikanje predvajanja oddaj, zmanjševanja njihovega števila, ukinjanja in nadomeščanja z drugimi vsebinami ne poznamo," so izpostavili.

Na programski svet so se obrnili s pozivom, da dobro preuči morebitne programske spremembe in da se o tem posvetuje z uredništvi informativnega programa, pri čemer pa k poglobljeni in argumentirani razpravi o spremembah pozivajo še pred potrjevanjem novega programsko-poslovnega načrta.

"Priložnost za pogovor o tej temi bo gotovo tudi bližnje srečanje z vami, gospod generalni direktor," so še zapisali ob koncu.

