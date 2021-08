Nadzor nad generalnim direktorjem

Nov predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija in pregled zakonitosti dela v javnem zavodu

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je lastnoročno razrešil uporno direktorico televizije Natalijo Gorščak. Poleg ostalega ji je v razrešnici očital tudi to, da je javno govorila o tem, kaj se dogaja na televiziji. Očital ji je intervju v Mladini in Delu

Lani je bila ena od prvih potez vlade predčasna zamenjava treh članov nadzornega sveta RTV Slovenija. To je Janševa vlada storila že aprila, sredi prvega vala epidemije. Ni bila uspešna, po pritožbah je sodišče presodilo, da vlada nima nobenega zakonskega vzvoda, da bi brez razloga in predčasno razrešila nadzornike. Enako je vlado opomnila tudi pravna služba državnega zbora, ko je vladna koalicija prek parlamenta želela razrešiti še dva dodatna člana nadzornega sveta televizije. Po pravnih in političnih manevrih je od aprila lani od imenovane trojice v nadzornem svetu ostal le Borut Rončević, specialist za uravnoteževanje medijev in akademski vladni vojščak, ki je v zadnjih mesecih opravljal vlogo namestnika predsednika. Prejšnji predsednik nadzornega sveta je bil namreč ravno Andrej Grah Whatmough, ki je v vmesnem času postal generalni direktor RTV Slovenija. Nadzorni svet RTV Slovenija tako nekaj mesecev ni imel pravega predsednika.