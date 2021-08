Na Fursu predlagajo spremembe obdavčitve kriptovalut

Stopnjo davka bi določili pri deset odstotkih

Krožišče v Kranju v slavo bitcoinu

Na Finančni upravi RS (Furs) predlagajo spremembo obdavčitve dohodkov iz naslova virtualnih valut, in sicer bi se davek plačal od unovčenega zneska virtualne valute v eno od valut oziroma od porabljenega zneska za nakup stvari. Stopnjo davka bi določili pri deset odstotkih.

"Poudarjamo, da ne bo šlo za obdavčitev dobička, temveč za obdavčitev zneska, ki ga bo fizična oseba, davčni rezident Slovenije, ob unovčenju virtualne valute prejela na svoj transakcijski račun oziroma bo kupila neko stvar," so sporočili iz finančne uprave. Ureditev obdavčitve kriptovalut predlagajo na način, da bi se sprejel nov zakon.

To bi zanje pomenilo veliko poenostavitev, saj Furs ne bi več preverjal ali ugotavljal, koliko vmesnih transakcij je imel zavezanec ter koliko kriptovalut je kupil in prodal.

Trenutno obstaja več kot 1000 različnih kriptovalut, med bolj znanimi sta bitcoin in ethereum. V skladu s sedanjo ureditvijo je davčna obravnava dohodka, doseženega iz poslovanja z virtualnimi valutami, odvisna od okoliščin posameznega primera. Načeloma pa za fizične osebe velja, da morajo davek od dobička iz kapitala, doseženega s prodajanjem virtualnih valut, plačati v primeru, da te dohodke dosegajo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, je zapisano na spletnih straneh Fursa.

Gre za preveliko število transakcij (lahko jih je tudi več desettisoč) in v današnjem, vse bolj digitalnem obdobju, je treba uvajati enostavne obdavčitve, ki omogočajo enostavne davčne napovedi in hitro ter enostavno pobiranje davka, so prepričani na Fursu. Glede predloga nove ureditve še dodajajo, da bo v primeru izgube zavezanec moral to dokazati, torej bo treba pregledati vse transakcije.