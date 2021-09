V petek vseslovenski protest proti »fašizmu, neonacizmu in janšizmu«

3. septembra ob 19. uri se bo na ljubljanskem Trgu republike odvil protifašistični shod

Trg republike bodo v petek, 3. septembra, napolnili državljanke in državljani, ki ne tolerirajo fašizma in neonacizma

Protestna ljudska skupščina je za petek, 3. septembra, napovedala "vseslovenski protest proti fašizmu, neonacizmu in janšizmu". Protifašistični shod se bo odvil ob 19. uri v Ljubljani n Trgu republike. Petkovi kolesarji in kolesarke so ob tem objavili tudi spletno peticijo, v kateri zahtevajo razjasnitev povezav med največjo vladno stranko SDS in neonacističnimi organizacijami ter posamezniki, med drugim tudi med ti. Rumenimi jopiči in Društvom za promocijo tradicionalnih vrednot.

"Zahtevamo, da se Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot nemudoma odvzame status društva v javnem interesu! Zahtevamo, da se sproži vse ustrezne postopke na ministrstvu za kulturo in da se do omenjene situacije opredelijo vse politične stranke," so zapisali v peticiji, ki jo lahko podpišete na tem spletnem mestu.

"Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki ga vodi znani neonacist Urban Purgar, tudi vodja t.i. Rumenih Jopičev in direktor NTA (spletni blog, ki se izdaja za medij oziroma tiskovno agencijo, op.p.), je pred nekaj mesecih dobilo status v javnem interesu na področju kulture, Urban pa je pred nekaj tedni javno na svojem Twitter profilu napisal Hitler je heroj."



Petkovi protestniki in protestnice so zapisali, da se je v zadnjem letu in pol, pod vlado Janeza Janše, "okrepil odkriti nacizem in fašizem, ki ga podpira tudi politika sama".

Povezave med neonacisti in vladajočo stranko SDS je v obsežnem članku Koalicija sovraštva II osvetlil tudi raziskovalni novinar Erik Valenčič. "V času sedanje, tretje Janševe vlade neonacisti spet doživljajo prerod. In pri tem uživajo očitno podporo stranke SDS," je zapisal. Članek, ki je zdaj odklenjen, si lahko v celoti preberete na tej spletni povezavi.