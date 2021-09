Preračunljivo zavlačevanje

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough nacionalno medijsko hišo vodi s programskim svetom, ki noče biti sklepčen, in z nadzorniki, ki jim oporeka pravno veljavo

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough ima z RTV Slovenija velike načrte. Za začetek je odstavil direktorico TV Slovenija.

Dopusti, zdravstvene težave, osebni razlogi in politično preračunavanje so tudi tokrat, že drugič v tem mesecu, zakrivili, da seja programskega sveta RTV Slovenija ni bila sklepčna. Nerazumno anemični predsednik programskega sveta Ciril Baškovič, ki bi moral biti prvi zagovornik javnosti, pa je bolj kot ne zagovornik preračunljivosti, je na seji skušal ugotoviti, kaj si programski svetniki mislijo o zamenjavi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak. Želel je razpravljati o pravno že izvršenem dejstvu, ki ga programski svet ne more spremeniti. A tudi v drugo sklepov o razrešitvi ni bilo, ker je bila seja nesklepčna. Tako lahko generalni direktor Andrej Grah Whatmough mirno vlada dalje.