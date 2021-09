Predstava o podnebni krizi

Mednarodna premiera predstave Žige Divjaka

© Matej Povše

V petek, 24. septembra, ob 19. uri bo v okviru festivala Steirischer Herbst (Štajerska jesen) v avditoriju Orpheum v Gradcu mednarodna premiera predstave Vročina v režiji Žige Divjaka. Besedilo je nastalo v sodelovanju Žige Divjaka in nastopajočih Damirja Avdića, Mine Palada, Drage Potočnjak, Maye Sare Unger, Vita Weisa in Gregorja Zorca. Sledili bosta še dve ponovitvi, 25. in 26. septembra.

Žiga Divjak v svoji prvi mednarodni koprodukciji spregovori o podnebni krizi – in z njo nerazrešljivo prepletenih razrednem vprašanju in (neoliberalnem) kapitalizmu. Razmišlja o konceptu odrasti pa o občutku jeze, kakršna navda malodane vsakogar, ki se poglobi v okoljsko tematiko, in o tem, ali se je za to, da bi zaustavili pogubno spiralo, opravičljivo zateči celo k nasilju. Predstava ima strukturo diskusije, v kateri igralci razglabljajo o krivcih za neizogibno ekološko katastrofo in vlogi neoliberalnega kapitalizma pri tem, s čimer so prepletene osebne zgodbe …

Slovensko mladinsko gledališče že več let sodeluje z nekaterimi najuglednejšimi festivali in gledališči po Evropi, ki se posvečajo sodobni kulturi ter kritični analizi družbenega in političnega konteksta. Festival Štajerska jesen je bil ustanovljen leta 1968 kot odziv na tedanjo krepitev nacionalističnih kulturnih pobud se je obrnil k tradiciji mednarodnega modernizma. Uspelo mu je šokirati občinstvo in ga prebuditi iz samozaverovanosti.

Vse odtlej ostaja platforma za novo umetnost, ki sproža široko javno razpravo na najrazličnejših področjih in v medijih. Tudi pod vodstvom Ekaterine Degot, ki je na čelu festivala od leta 2018, ostaja kritičen in podpira angažirano umetnost. Ekaterina Degot je tako že ob nastopu vloge kuratorke festivala razmišljala o sodelovanju s Slovenskim mladinskem gledališčem, med ustvarjalci pa je njeno pozornost s svojo poetiko hitro vzbudil režiser Žiga Divjak. Letos se je vse skupaj povezalo v celoto, v koprodukcijsko uprizoritev (ob steirischer herbst in Slovenskem mladinskem gledališču še Maska Ljubljana), ki so jo sicer sprva načrtovali že za lansko sezono, a so jo zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo, prestavili na letos.

Besedilo je nastalo v sodelovanju Žige Divjaka in nastopajočih Damirja Avdića, Mine Palada, Drage Potočnjak, Maye Sare Unger, Vita Weisa in Gregorja Zorca. Dramaturg je bil Goran Injac, pri raziskavi gradiva pa je pomagala novinarka Maja Ava Žiberna. Za likovno podobo so poskrbeli scenograf Igor Vasiljev, kostumografka Tina Pavlović in oblikovalec svetlobe David Orešič, za zvok pa Blaž Gracar.

Domače občinstvo si bo premiero lahko ogledalo 12. oktobra ob 20.00 v Slovenskem mladinskem gledališču.

PREBERITE TUDI: