»Vodni top in solzivec ne moreta odplakniti želje ljudi po spremembi«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija danes drvi v popolnoma napačno smer. Te smeri večina ljudi ne podpira, kar se odraža tudi s protesti na ulicah, pozivih k odstopu in predčasnim volitvam. Ne vodni top in solzivec ne cinizem in žalitve ne morejo več odplakniti volje in želje ljudi po spremembi."

(Tanja Fajon, predsednica stranke SD, na konferenci, kjer je predstavilia osnutek volilnega programa)