Golob: »Kot da živimo v filmu Gospodar prstanov, Mordor pa je vedno močnejši«

IZJAVA DNEVA

"Bom uporabil prispodobo. Bojim se, da se v zadnjem letu marsikdo počuti, kot da živi v filmu Gospodar prstanov in da je Mordor vedno močnejši in žal tudi jaz tako čutim. Žal temna sila prehaja vse meje in se zažira v vsakega od nas. To ni temna sila samo zaradi covida, ampak je temna sila, ki izhaja iz napačnih vrednot in popolnoma neprimernega komuniciranja. Vladajoča politika je najbolj odgovorna za to."

(Robert Golob, bivši predsednik uprave Gen-I, ki ga je stranka SDS s podporo NSi odstranila iz vodstva podjetja, o tem, kako gleda na vlado Janeza Janše in njegov način vodenja; v oddaji Ena na ena na Pop TV)

Robert Golob

© Borut Krajnc

