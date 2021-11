Novi obraz

Robert Golob, menedžer, ki ga želi vladajoča politika odstraniti z vrha najuspešnejšega energetskega podjetja v tem delu Evrope

Robert Golob: »Politiki pravijo, da je razogljičenje super ideja, nato pa se sprašujejo, kje bomo dobili 10 milijard evrov. Mi ne potrebujemo državnega denarja. Vse načrte bomo financirali sami z uspešnim poslovanjem; pritegnili bomo zasebne konkurente. Pripravili smo shemo, kako angažirati finančne sklade, dati ljudem priložnost, da bodo skupaj z nami zgradili prihodnost. Za vlaganja se tepejo pokojninski skladi, zasebni vlagatelji in fizične osebe. Ampak politika je rekla NE.«

Zamenjave vodilnih v gospodarstvu, ki jih izvaja vlada Janeza Janše, se praviloma dogajajo v tišini. Pokorjene uprave odstopajo iz osebnih razlogov, pri čemer so največkrat deležne visokih odpravnin. Izjema v seriji teh zamenjav, predvsem v energetiki, je bil v začetku meseca krivdno odstavljeni predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki je na tiskovni konferenci razkril, kako ga je v odstop in prejem odpravnine poskušal prepričati kar generalni sekretar stranke SDS Borut Dolanc v prostorih poslanske skupine SDS v parlamentu. A kar je prejšnji teden, nekaj dni za tem, pripravil sedaj že bivši predsednik uprave Gen-I Robert Golob – tiskovno konferenco o političnih pritiskih na njegovo upravo v soju žarometov s profesionalnim vodenjem in prezentacijo v ozadju –, je bila višja, še ne videna razsežnost upora. Dogodek, ki smo mu bili priča z odstavljanjem Goloba, je marsikoga spomnil na način, kako je prva vlada Janeza Janše jeseni leta 2005 odstavila ravno tako samosvojega Zorana Jankovića s položaja predsednika uprave Mercatorja. Zaposleni so tedaj za Jankovićem jokali. Janković, ki se je zamenjavi prav tako uprl, si je tedaj zaslužil ogromno političnega kapitala. Smo bili prejšnji teden priča podobnemu dogodku?