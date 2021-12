Pri prečkanju slovensko-hrvaške meje rečni tok odnesel 10-letno deklico

Še ena tragična zgodba ljudi, ki iščejo človeka dostojno življenje

Ob slovensko-hrvaški meji že več kot pet let stoji pozabljena žica in druge »tehnične ovire«

© Borut Krajnc

Policisti so v četrtek zvečer iz reke Dragonje rešili 47-letno državljanko Turčije. Skupaj z otrokom je poskušala prečkati reko in na ta način vstopiti v Slovenijo, pri tem je 10-letna deklica, ki jo je imela mati na ramenih, padla v vodo in jo je odnesel tok po strugi navzdol. Čeprav so takoj začeli reševalno akcijo, otroka niso našli.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so bili nekaj po 20. uri obveščeni, da je občan na Dramcu opazil skupino oseb, ki poskuša preplavati Dragonjo in tako nezakonito prečkati mejo med Hrvaško in Slovenijo.

Na kraj so takoj napotili štiri policiste policijske postaje Piran, zatem pa še dva vodnika službenih psov. Opazili so žensko, ki se je na sredini reke držala za drevo. Ker je na hrvaški strani na tem delu zelo težek pristop, poleg tega je reka visoka in deroča, je hrvaški varnostni organi niso mogli potegniti iz vode.

Hrvaški policist je sicer že stopil v vodo in poskušal ženski pomagati, a sta bila zaradi deroče vode tako ženska kot policist že na koncu z močmi in se nista mogla več vrniti na rečni breg. V reko je zato skočil še policist policijske postaje Piran, ki sta mu vodnika službenega psa zvezala sledilno vrvico okoli pasu in ga tako držala, da ga ni odneslo po strugi reke.

Nočno reševanje turške državljanke

© PU Koper

Uspelo mu je priti do ženske in hrvaškega policista, s pomočjo lestve, ki so jo medtem prinesli s hrvaške strani, pa so nato uspeli oba spraviti iz vode. Pomagal je tudi občan, ki je bil še vedno na kraju dogodka.

Žensko so gasilci odnesli do reševalnega vozila. Izkazalo se je, da je 47-letna državljanka Turčije mati dveh otrok, starih 18 in pet let, ki sta bila že na slovenski strani, njen tretji otrok, star 13 let, pa še na hrvaški strani. Ker je bilo dogajanje in reševanje na mejni črti, so bili vsi vrnjeni na Hrvaško.

V nadaljnjem postopku so policisti ugotovili, da je imela mati na ramenih med prečkanjem reke še enega otroka, in sicer 10-letno deklico, ki je padla v vodo in jo je odnesel rečni tok. Sedem policistov, dva vodnika službenega psa in 20 gasilcev je še ponoči pregledalo območje ob reki, vendar otroka niso našli. Iskanje nadaljujejo tudi danes.

Za nakup, postavitev in vzdrževanje rezilne žice in panelnih ograj je Slovenija do danes v dobrih šestih letih porabila skoraj 23 milijonov evrov. V Sloveniji, na slovenski strani meje in v notranjosti, je največ beguncev umrlo zaradi utopitve v reki Kolpi, zaradi podhladitve, med prevozom, zgodil se je tudi samomor z obešenjem. Skupaj je v zadnjih štirih letih pri poskusu prečkanja meje ali države umrlo vsaj 27 ljudi, med njimi najmanj 17 zaradi utopitve. Vsaj enkrat toliko ljudi je bilo pri poskusu prečkanja meje (predvsem reke Kolpe) pogrešanih.

