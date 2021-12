Se bo pomanjkanje čipov zavleklo v leto 2022?

"Bodimo jasni, krize s čipi še ni konec," je dejal bodoči izvršni direktor največjega svetovnega proizvajalca avtomobilskih delov Bosch Stefan Hartung

© pixabay.com

Pomanjkanje čipov, ki trenutno kroji poslovanje marsikatere družbe po svetu, po oceni bodočega izvršnega direktorja največjega svetovnega proizvajalca avtomobilskih delov Bosch Stefana Hartunga ne bo kmalu odpravljeno. "Bodimo jasni, krize s čipi še ni konec," je Hartung dejal za revijo Focus.

"Vsi v nemški industriji se v veliki meri zanašamo na odpravo ozkih grl v oskrbi. Vsak manjkajoči čip lahko pomeni, da krmilnega sistema - in s tem celotnega avtomobila - ni mogoče izdelati. To bo v celotnem letu 2022 zahtevalo veliko energije," je pojasnil.

Hartung bo ob prelomu leta na čelu družbe zamenjal Volkmarja Dennerja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Pomanjkanje čipov bi lahko otežilo doseganje ciljev novi levo-sredinski nemški vladni koaliciji, ki si med drugim prizadeva do leta 2030 na ceste spraviti okoli 15 milijonov popolnoma električnih vozil.

To po oceni Hartunga ne bo mogoče, če težave v svetovnih dobavnih verigah ne bodo kmalu odpravljene. "In to ne velja zgolj za avtomobilsko industrijo," je dejal.

Predvsem je bil skeptičen do cilja na področju električnih vozil, saj so za to potrebni surovine, baterije in povpraševanje, slednje pa je precej odvisno od polnilne infrastrukture. Kot je pojasnil, je za to potrebna tudi družbena in tehnološka preobrazba.

Prav tako bi morala biti elektrika, ki jo bodo uporabljala ta vozila, zelena, je še dejal.

