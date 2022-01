Ministrstvo za kulturo Gledališču Glej ni odobrilo sredstev

V enem od najpomembnejših gledališč v Sloveniji pravijo, da bodo primorani preučiti vse možnosti nadaljnjega (ne)obstoja, če jim do konca leta ne uspe zagotoviti stabilnega financiranja. Pomagate jim lahko z donacijami.

Napis pred ministrstvom za kulturo je bil odstranjen. Sramota je ostala.

© Borut Krajnc

Ministrstvo za kulturo Gledališču Glej na štiriletnem programskem razpisu ni odobrilo sredstev. S tem je pod vprašaj postavljen obstoj enega redkih uprizoritvenih prostorov za sodobno avtorsko gledališče v Sloveniji, ki je že pet desetletji življenjskega pomena predvsem za mlade ustvarjalke in ustvarjalce. Nejasna je prihodnost mednarodnih povezav za preboj slovenskih umetnikov ter vrhunskih gledaliških dosežkov doma in v tujini, ki jih Gledališče Glej kot najstarejša neodvisna gledališka hiša v Sloveniji kontinuirano predstavlja od leta 1970. Uničevanje kulturniškega prostora v Sloveniji se tako pod Janševo vlado in njegovim ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem nadaljuje.

"Če nam do konca leta ne uspe zagotoviti stabilnega financiranja, bomo primorani preučiti vse možnosti nadaljnjega (ne)obstoja Gledališča Glej. Upamo in verjamemo, da do najbolj črnega scenarija ne bo prišlo," so med drugim zapisali v Gleju.

Izjavo za javnost Gledališča Glej spodaj objavljamo v celoti.

Gledališče zbira donacije

© Gledališče Glej

Izjava za javnost ob odtegnitvi financiranja s strani Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo Gledališču Glej na štiriletnem programskem razpisu ni odobrilo sredstev. S tem je pod vprašaj postavljen obstoj enega redkih uprizoritvenih prostorov za sodobno avtorsko gledališče v Sloveniji, ki je že pet desetletji življenjskega pomena predvsem za mlade ustvarjalke in ustvarjalce. Nejasna je prihodnost mednarodnih povezav za preboj slovenskih umetnikov ter vrhunskih gledaliških dosežkov doma in v tujini, ki jih Gledališče Glej kot najstarejša neodvisna gledališka hiša v Sloveniji kontinuirano predstavlja od leta 1970. Pa tudi prihodnost treh festivalov, od tega enega mednarodnega. Delo več sto umetnikov in strokovnih sodelavcev. Prebojnega in inovativnega mladinskega programa avtorskega gledališča. Glej je tudi motor dveh ključnih povezovalnih elementov za profesionalizacijo neodvisne uprizoritvene scene, saj kooridiniramo mednarodno platformo TRIGGER, ki skrbi za gostovanja predstav v tujini, ter program razvoja občinstva Abonma Transferzala, ki povezuje neodvisne odre v Ljubljani.

Odvzem sredstev razumemo v kontekstu dolgoletnega krčenja prostora za razvoj profesionalnih nevladnih organizacij, saj se število programsko financiranih organizacij na področju uprizoritvene umetnosti že nekaj zaporednih razpisov krči. Glede na obseg, kakovost in profesionalnost dela si financiranje zasluži bistveno več od osmih organizacij. To prepoznava tudi komisija na Ministrstvu za kulturo, ki je tokrat Gledališču Glej namenila količino točk, ki omogoča preboj med financirane organizacije, a za vse ni bilo dovolj sredstev. Kolegicam in kolegom, ki so financiranje v tem obdobju dobili, iskreno čestitamo za odlično delo, saj verjamemo, da si financiranje zaslužijo. Vemo, da nismo edini, ki plačujemo ceno krčenja prostora za nevladno produkcijo, saj financiranje ni bilo odobreno tudi številnim drugim visoko kakovostnim prijaviteljem. In vemo, da za sektor najhujše z rebalansom za letošnje in prihodnje leto, s katerim se zmanjšuje proračun nevladnim organizacijam v kulturi za polovico, šele prihaja. Odvzem sredstev nas je prizadel še toliko bolj, ker smo že v drugem letu boja proti korona virusu, zaradi katerega smo od leta 2020 večino časa preživeli zaprti ali ob drastično zmanjšani kapaciteti. Kljub nemogočim pogojem dela smo obe zadnji sezoni izpeljali v celoti.

V Gleju smo imeli pripravljen program za prihajajoča štiri leta in naprej. V njem sodelujejo nekateri najbolj nagrajevani, prepoznavni in odmevni ustvarjalci in ustvarjalke, ki Glej ohranjajo na mednarodnem zemljevidu. Naša misija je bila vedno tvegana, saj smo prostor namenjali tudi tistim, ki za seboj še nimajo dolge kilometrine. Ki si upajo delati drugače in ki prečijo zapovedane kalupe. In to tveganje se nam je vsakič znova izplačalo. Številni ustvarjalci, ki so v Gleju ustvarjali prvič, danes krojijo gledališke zgodbe največjih hiš, spadajo v slovenski gledališki kanon in pobirajo nagrade doma in v tujini. Kot svojo zgodovinsko dolžnost čutimo, da moramo ta prostor še naprej puščati odprt za kreiranje novih tovrstnih zgodb. Tvegano, a za razvoj slovenskega sodobnega gledališča nujno.

Vsega tega ne bi zmogli brez podpore Mestne občine Ljubljana, ki prepoznava našo kvaliteto in nas programsko financira že desetletja. Podpirajo nas tudi Evropska komisija, Center za kreativnost, Ministrstvo za javno upravo, Javni sklad za kulturne dejavnosti ter sponzorji. Hvala, da nam zaupate. Ministrstvo za kulturo je bilo vseeno naš največji financer, zaradi česar je v naših načrtih nastal prepad, ki ga brez pomoči ne moremo premostiti.

Odločili smo se, da bomo na račun drastičnega nižanja stroškov dela in programa poskušali čim bolj celostno izpeljati program za leto 2022. Pri tem se obračamo na naše občinstvo ter podpornice in podpornike, da nam prek donatorske kampanje pomagate prebroditi najhujše. Ta hip s pravniki preučujemo tudi možne pravne poti. Uporabili bomo vse možne pravne vzvode. Če nam do konca leta ne uspe zagotoviti stabilnega financiranja, bomo primorani preučiti vse možnosti nadaljnjega (ne)obstoja Gledališča Glej. Upamo in verjamemo, da do najbolj črnega scenarija ne bo prišlo.

V tem trenutku želimo izreči iskrena hvala vsem umetnicam in umetnikom, ki ste v 52 letih gradili zgodbo Gleja in ga vzpostavili v prepoznavno, nagrajevano in referenčno prizorišče. Glej ste v prvi vrsti vi. Hvala vsem obiskovalkam in obiskovalcem, ki redno zahajate v naše gledališče in ste z nami v dobrem in slabem. Upamo, da si bomo vaše zaupanje zaslužili tudi v letošnjem letu in skupaj pokazali, da zaupamo v kvalitetno, družbeno kritično in prodorno umetnost. Glej, gremo dalje.

Umetniški svet Gledališča Glej

Inga Remeta, Barbara Poček, Anja Pirnat, Tjaša Pureber

Kako lahko podprete Gledališče Glej?

DONIRAJ! Na tej povezavi lahko kupite bone za predstave v vrednosti od 5 do 1.000 evrov.

POŠLJI PISMO PODPORE! Na info@glej.si sprejemamo pisma podpore organizacij, združenj in posameznic_kov. Pisma bomo objavili na naši spletni strani.

STE PODJETJE? POSTANITE GLEJ, SPONZORJI! Da izpeljemo letošnji program potrebujemo vašo pomoč. Hvala, da verjamete v nas. info@glej.si.

OBISKUJTE NAŠE PREDSTAVE IN PODPIRAJTE UMETNOST! Program objavljamo na glej.si.